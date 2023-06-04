Аксенов сообщил о ночной атаке Крыма девятью беспилотниками

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что минувшей ночью с помощью системы ПВО были сбиты пять беспилотников, еще четыре были «заглушены и посажены» средствами радиоэлектронной борьбы. В результате атаки никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на территории частного дома обнаружили один неразорвавшийся БПЛА. «Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения»,— сообщил глава Крыма.

Сегодня ночью советник главы Крыма Олег Крючков сообщал об одном сбитом беспилотнике в Джанкое. Он сообщал, что в результате повредились стекла нескольких частных домов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян