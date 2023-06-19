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Коммерсантъ FM
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Режиссер Учитель призвал вновь выдвигать российские фильмы на «Оскар»

Кинорежиссер Алексей Учитель считает, что Россия должна вновь начать выдвигать фильмы россиян на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». В 2022 году президиум Киноакадемии РФ отказался от выдвижения, из-за чего председатель Российского оскаровского комитета Павел Чухрай и многие члены этого комитета, включая Алексея Учителя, покинули структуру.

«Считаю, что у нас есть картины, которые надо в этом году выдвигать и пытаться это сделать»,— сказал господин Учитель ТАСС. Он отметил, что кино помогает понимать друг друга и налаживать отношения.

Режиссер также обратил внимание, что решение не выдвигать фильм на «Оскар» в 2022 году принималось президиумом Киноакадемии РФ без участия членов Российского оскаровского комитета. Алексей Учитель не исключил, что вернется в комитет.

Подробнее о решении РФ не выдвигать картину на «Оскар» — в материале «Ъ» «Культура самоотмены».

Леонид Уварчев

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