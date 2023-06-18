Четыре московских туриста пропали в горах Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкессии ищут группу туристов из Москвы из четырех человек. Они 12 июня вышли на маршрут в горной местности Зеленчукского района и не выходят на связь. Региональное следственное управление СКР начало проверку.

В региональное управление МЧС 18 июня поступило сообщение от мужчины, что его дочь 1983 года рождения, которая находилась в составе группы, не выходит на связь. Группа 12 июня вышла из поселка Архыз, к 21 июня туристы должны прийти в село Нижний Архыз.

Три спасателя выдвинулись на поиски пропавших. Они обследовали долину реки Дукка и озеро Семицветное, но никого не нашли. Поиски приостановлены в связи с наступлением темноты. 19 июня они будут продолжены.

СКР проводит проверку в связи с «безвестным исчезновением группы туристов». «Следователями и криминалистами следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике проводится комплекс неотложных проверочных мероприятий»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Леонид Уварчев