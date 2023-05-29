Госдолг Украины вырос за апрель на $4,4 млрд

Государственный долг Украины на 30 апреля составил $124,3 млрд, сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram. По его словам, за апрель госдолг Украины вырос на $4,4 млрд.

Господин Гетманцев заявил, что рост госдолга в апреле в первую очередь связан с привлечением первого транша по программе расширенного финансирования (EFF) Украины от Международного валютного фонда в размере $2,7 млрд. Кроме того, в апреле на рост госдолга повлиял третий за текущий год транш макрофинансовой помощи Евросоюза (€1,5 млрд).

Депутат уточнил, что внешний долг в структуре госдолга составляет 66,9%, внутренний — 33,1%, а на госдолг в валюте приходится 69,8% общей суммы задолженности.

По словам Даниила Гетманцева, после начала военного конфликта с Россией госдолг Украины в валютном эквиваленте увеличился на треть (+ $31 млрд). При этом 85% от прироста составляет внешний долг, который предоставляется на «исключительно льготных условиях», подчеркнул депутат.

Кроме того, господин Гетманцев отметил, что за четыре месяца 2023 года нагрузка долговых платежей на бюджет Украины снизилась на 20%. Связано это с реструктуризацией ряда задолженностей Украины, в частности платежей по еврооблигациям, ВВП-варрантам, задолженностей перед Парижским клубом, а также долгам государственных корпораций, гарантированных государством, заявил депутат.

В марте госдолг Украины увеличился на $3,9 млрд и составил $119,9 млрд. Как сообщал Bloomberg 25 марта, кредиторы Украины отсрочили выплаты по внешнему долгу до 2027 года. По данным Национального банка Украины, объем внешнего долга к концу 2022 года составил $132 млрд (89% ВВП).

Эрдни Кагалтынов