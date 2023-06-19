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Коммерсантъ FM
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Где стол был яств

Евгения Милова о светской жизни ПМЭФ

На прошлой неделе было очень интересно посмотреть, как на светской жизни ПМЭФ отразилась рутинизация войны. Потому что в светской жизни за пределами форума это явление очень уж зримо.

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Количество мероприятий в «бальной книжечке» форума — вообще не рабочий показатель. Примерно столько же их было и в допандемийном 2019-м, и в позапрошлом и даже в прошлом годах. Другой вопрос, что там, где прежде стояли в расписании «Квартирник» банка «Открытие» или не менее легендарная пятничная вечеринка Михаила Прохорова, теперь предлагалась выставка «Олимпийские игры в артефактах. Из коллекции В. Потанина». Или, допустим, открытие двух фотовыставок под издевательским названием «Воображаемые путешествия». Вот там впору было Вячеславу Бутусову спеть свою знаменитую песню о воображаемых путешествиях — «Гудбай, Америка». Но фонд «Росконгресс» распорядился господином Бутусовым иначе — и тот выступил на его большом приеме (как обычно, без особого энтузиазма). Это было вечером в среду, параллельно с приемом «Русской медиагруппы» в отеле Lotte. Он выглядел хорошо: комфортная площадка, пианист, приличные алкоголь и закуски, достойные Кирилла Шамалова, Виктора Евтухова, Анатолия Кучерены, Дмитрия Конова и других гостей. Но главное, в программе не было группы «Земляне» — наоборот, обещали концерт легендарного Юрия Антонова. О чем гостей не предупредили, так это о выступлении главы РМГ Владимира Киселева, его супруги Елены Север, Николая Баскова и Григория Лепса. И нет, не с песней, а с деловым предложением — денежным вознаграждением за уничтоженные танки ВСУ. Кстати, нельзя сказать, что это как-то особенно впечатлило гостей вечера. Вероятно, они не были целевой аудиторией. Ни гробовым молчанием, ни бурными продолжительными это заявление не было встречено — скорее немым вопросом: «А Антонов скоро?». Как и господин Бутусов, он исполнял без большого энтузиазма, но было заметно, что господин Антонов к своим песням хотя бы хорошо относится.

Традиционные большие банковские приемы сохранили тенденцию к компактности и/или культурности. Образцовым культурным вечером в Шереметевском дворце стал прием ВТБ и Андрея Костина. Гости, среди которых были Эльвира Набиуллина, Сергей Иванов, Софья и Константин Эрнст, Валерий Гергиев, Александр Жуков, увидели отрывки из балетов Бориса Эйфмана, выставку, посвященную Федору Шаляпину, и выступление Ильдара Абдразакова с шаляпинским же репертуаром. В ходе экскурсии гости пришли к сохе, иллюстрировавшей крестьянское происхождение оперного певца. В ней не сразу опознали орудие труда, но как только, так сразу прозвучало предложение «ну мы теперь от сохи пойдем дальше».

Газпромбанк пригласил на концерт Владимира Спивакова в филармонию, где не было ни речей, ни тем более тостов. «Сбер» вместо масштабной SberNight выбрал покатать друзей Германа Грефа на кораблике. На той же волне МКБ развлекал клиентов концертами «Иванушек» и Филиппа Киркорова на судне Cruise by Kuznyahouse. Кстати, старейший бойз-бенд оказался чрезвычайно востребованным в новых обстоятельствах — когда даже группа «Звери» не прошла худсовет. Помимо МКБ, они выступили на приеме в честь завершения форума и в ресторане Ginza. Так что певцу Shaman, вероятно, предстоит подождать лет пятнадцать-двадцать, прежде чем его начнут приглашать выступать на вечеринках ПМЭФ.

Филипп Киркоров дал всего два концерта — кроме МКБ, он выступил на вечеринке VK. Однако и «Иванушек», и господина Киркорова по количеству выступлений и стабильности репертуара обставил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В роли принимающей стороны ему предоставлялось слово практически везде, где он появлялся, и каждый раз все эти три вечера он сообщал: «Сейчас в Петербурге цветет сирень! Посидите под ней, насладитесь ароматом. Для вас мы сделали черные ночи белыми!» К чему господин Беглов с куда большей долей вероятности имел отношение, так это к тому, что ресторан Ginza остался без своего многолетнего хедлайнера — группы «Ленинград». Негласный запрет господина Беглова на выступления коллектива все еще не отменен. В итоге господин Шнуров, как ему это свойственно, в деньгах терять не стал: по данным Ксении Собчак, он выступил на вечеринке для семьи Ротенберг и их друзей. А в полупустом ресторане Ginza выступил коллектив Artik & Asti.

Самые креативные мероприятия имели место вечером пятницы. На киностудии «Ленфильм» при поддержке ИРИ устроили «Павильонник». Надо было видеть председателя совета директоров «Ленфильма» Федора Бондарчука — он буквально порхал и гордился студийными павильонами. «Вот смотри, а было так!» — и раскрывал на смартфоне типичные виды вселенной Алексея Балабанова. Теперь все выглядит, как из какой-то другой вселенной, может быть, даже Анны Меликян, настолько там благополучно. С космическим замахом прошла и вечеринка холдинга Т1, светского дебютанта форума. Днем холдинг подписал соглашение с космической компанией SR Space о первом в России частном запуске, а вечером космонавт Юлия Пересильд вела их вечер на Новой Голландии, где были и балетный номер с роботами, и концерт Полины Гагариной со стандартной подтанцовкой.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

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Адвокат Наталья Барщевская и предприниматель Ян Яновский на ужине «Яндекс-Афиши», посвященном Дягилевскому фестивалю, в культурном центре «Плюс Дача» в Парке имени Горького в Москве

Адвокат Наталья Барщевская и предприниматель Ян Яновский на ужине «Яндекс-Афиши», посвященном Дягилевскому фестивалю, в культурном центре «Плюс Дача» в Парке имени Горького в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Рената Пиотровски на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Певица Рената Пиотровски на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Музыкант Антон Севидов и блогер Катерина Ример (справа) на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Музыкант Антон Севидов и блогер Катерина Ример (справа) на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Сценарист Роман Прыгунов на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Сценарист Роман Прыгунов на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Блогер Виктория Шелягова (слева) и телеведущая Сати Спивакова на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Блогер Виктория Шелягова (слева) и телеведущая Сати Спивакова на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Основатель бренда Arctic Explorer Ксения Чилингарова на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Основатель бренда Arctic Explorer Ксения Чилингарова на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Предприниматель Ян Яновский на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Предприниматель Ян Яновский на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Сценарист Роман Прыгунов и актриса Нино Нинидзе на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Сценарист Роман Прыгунов и актриса Нино Нинидзе на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Продюсер Мурад Осман и блогер Наталья Осман на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Продюсер Мурад Осман и блогер Наталья Осман на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Елена Летучая и дизайнер Гоша Рубчинский на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Телеведущая Елена Летучая и дизайнер Гоша Рубчинский на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент группы компаний «Цезарь Сателлит» Леонид Огарев на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Президент группы компаний «Цезарь Сателлит» Леонид Огарев на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по контенту «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили (в центре) на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Директор по контенту «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили (в центре) на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Евгений Бороденко и продюсер Яна Рудковская на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Актер Евгений Бороденко и продюсер Яна Рудковская на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певцы Григорий Лепс (слева) и Николай Басков на Welcome party от «Русской медиагруппы» в ресторане The Lounge отеля Lotte в рамках Петербургского международного экономического форума

Певцы Григорий Лепс (слева) и Николай Басков на Welcome party от «Русской медиагруппы» в ресторане The Lounge отеля Lotte в рамках Петербургского международного экономического форума

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Основатель и генеральный директор Maer Group Константин Майор (в центре) на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Основатель и генеральный директор Maer Group Константин Майор (в центре) на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певец Юрий Антонов на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Певец Юрий Антонов на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Генеральный директор компании «Ритуал.ру» Олег Шелягов (второй слева) и член совета директоров СИБУРа Кирилл Шамалов на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Генеральный директор компании «Ритуал.ру» Олег Шелягов (второй слева) и член совета директоров СИБУРа Кирилл Шамалов на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Генеральный продюсер кинокомпании «Русский север» Елена Север на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Генеральный продюсер кинокомпании «Русский север» Елена Север на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сенатор Константин Долгов (справа) на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Сенатор Константин Долгов (справа) на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Журналистка и светский обозреватель ИД «КоммерсантЪ» Евгения Милова на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Журналистка и светский обозреватель ИД «КоммерсантЪ» Евгения Милова на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певец Николай Басков и телеведущая Юлия Барановская на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Певец Николай Басков и телеведущая Юлия Барановская на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Председатель совета директоров «РуссНефти» Михаил Гуцериев (слева) и музыкальный продюсер Владимир Киселев на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Председатель совета директоров «РуссНефти» Михаил Гуцериев (слева) и музыкальный продюсер Владимир Киселев на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актриса Нино Нинидзе на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Актриса Нино Нинидзе на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Директор по развитию компании «Бета ПРО» Екатерина Анциферова на завтраке «КоммерсантЪ eCom &amp; logistic» в Tinkoff MediaDom в рамках Петербургского международного экономического форума

Директор по развитию компании «Бета ПРО» Екатерина Анциферова на завтраке «КоммерсантЪ eCom & logistic» в Tinkoff MediaDom в рамках Петербургского международного экономического форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян

Директор по работе со складскими и производственными помещениями филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Андрей Амосов на завтраке «КоммерсантЪ eCom &amp; logistic»

Директор по работе со складскими и производственными помещениями филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Андрей Амосов на завтраке «КоммерсантЪ eCom & logistic»

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян

Слева направо: директор филиала СДЭК в Санкт-Петербурге Надежда Тайц, глава департамента бизнес-развития компании «Кактус» Виктория Марочкина и основатель D2C-сервис провайдера ProStore by Lubivaya Оксана Любивая на завтраке «КоммерсантЪ eCom &amp; logistic»

Слева направо: директор филиала СДЭК в Санкт-Петербурге Надежда Тайц, глава департамента бизнес-развития компании «Кактус» Виктория Марочкина и основатель D2C-сервис провайдера ProStore by Lubivaya Оксана Любивая на завтраке «КоммерсантЪ eCom & logistic»

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян

Слева направо: директор по электронной коммерции ERSTA.ru Инна Бабич, глава Soho Fashion Group Герман Шеховцев и директор по электронной коммерции компании «ВинЛаб» Аскар Кинжигалиев на завтраке «КоммерсантЪ eCom &amp; logistic»

Слева направо: директор по электронной коммерции ERSTA.ru Инна Бабич, глава Soho Fashion Group Герман Шеховцев и директор по электронной коммерции компании «ВинЛаб» Аскар Кинжигалиев на завтраке «КоммерсантЪ eCom & logistic»

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян

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Адвокат Наталья Барщевская и предприниматель Ян Яновский на ужине «Яндекс-Афиши», посвященном Дягилевскому фестивалю, в культурном центре «Плюс Дача» в Парке имени Горького в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Рената Пиотровски на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Музыкант Антон Севидов и блогер Катерина Ример (справа) на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Сценарист Роман Прыгунов на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Блогер Виктория Шелягова (слева) и телеведущая Сати Спивакова на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Основатель бренда Arctic Explorer Ксения Чилингарова на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Предприниматель Ян Яновский на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Сценарист Роман Прыгунов и актриса Нино Нинидзе на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Продюсер Мурад Осман и блогер Наталья Осман на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Елена Летучая и дизайнер Гоша Рубчинский на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент группы компаний «Цезарь Сателлит» Леонид Огарев на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по контенту «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили (в центре) на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Евгений Бороденко и продюсер Яна Рудковская на ужине, посвященном Дягилевскому фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певцы Григорий Лепс (слева) и Николай Басков на Welcome party от «Русской медиагруппы» в ресторане The Lounge отеля Lotte в рамках Петербургского международного экономического форума

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Основатель и генеральный директор Maer Group Константин Майор (в центре) на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певец Юрий Антонов на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Генеральный директор компании «Ритуал.ру» Олег Шелягов (второй слева) и член совета директоров СИБУРа Кирилл Шамалов на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Генеральный продюсер кинокомпании «Русский север» Елена Север на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сенатор Константин Долгов (справа) на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Журналистка и светский обозреватель ИД «КоммерсантЪ» Евгения Милова на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певец Николай Басков и телеведущая Юлия Барановская на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Председатель совета директоров «РуссНефти» Михаил Гуцериев (слева) и музыкальный продюсер Владимир Киселев на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актриса Нино Нинидзе на Welcome party от «Русской медиагруппы»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Директор по развитию компании «Бета ПРО» Екатерина Анциферова на завтраке «КоммерсантЪ eCom & logistic» в Tinkoff MediaDom в рамках Петербургского международного экономического форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян

Директор по работе со складскими и производственными помещениями филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Андрей Амосов на завтраке «КоммерсантЪ eCom & logistic»

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян

Слева направо: директор филиала СДЭК в Санкт-Петербурге Надежда Тайц, глава департамента бизнес-развития компании «Кактус» Виктория Марочкина и основатель D2C-сервис провайдера ProStore by Lubivaya Оксана Любивая на завтраке «КоммерсантЪ eCom & logistic»

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян

Слева направо: директор по электронной коммерции ERSTA.ru Инна Бабич, глава Soho Fashion Group Герман Шеховцев и директор по электронной коммерции компании «ВинЛаб» Аскар Кинжигалиев на завтраке «КоммерсантЪ eCom & logistic»

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян

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