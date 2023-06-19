Где стол был яств

На прошлой неделе было очень интересно посмотреть, как на светской жизни ПМЭФ отразилась рутинизация войны. Потому что в светской жизни за пределами форума это явление очень уж зримо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Количество мероприятий в «бальной книжечке» форума — вообще не рабочий показатель. Примерно столько же их было и в допандемийном 2019-м, и в позапрошлом и даже в прошлом годах. Другой вопрос, что там, где прежде стояли в расписании «Квартирник» банка «Открытие» или не менее легендарная пятничная вечеринка Михаила Прохорова, теперь предлагалась выставка «Олимпийские игры в артефактах. Из коллекции В. Потанина». Или, допустим, открытие двух фотовыставок под издевательским названием «Воображаемые путешествия». Вот там впору было Вячеславу Бутусову спеть свою знаменитую песню о воображаемых путешествиях — «Гудбай, Америка». Но фонд «Росконгресс» распорядился господином Бутусовым иначе — и тот выступил на его большом приеме (как обычно, без особого энтузиазма). Это было вечером в среду, параллельно с приемом «Русской медиагруппы» в отеле Lotte. Он выглядел хорошо: комфортная площадка, пианист, приличные алкоголь и закуски, достойные Кирилла Шамалова, Виктора Евтухова, Анатолия Кучерены, Дмитрия Конова и других гостей. Но главное, в программе не было группы «Земляне» — наоборот, обещали концерт легендарного Юрия Антонова. О чем гостей не предупредили, так это о выступлении главы РМГ Владимира Киселева, его супруги Елены Север, Николая Баскова и Григория Лепса. И нет, не с песней, а с деловым предложением — денежным вознаграждением за уничтоженные танки ВСУ. Кстати, нельзя сказать, что это как-то особенно впечатлило гостей вечера. Вероятно, они не были целевой аудиторией. Ни гробовым молчанием, ни бурными продолжительными это заявление не было встречено — скорее немым вопросом: «А Антонов скоро?». Как и господин Бутусов, он исполнял без большого энтузиазма, но было заметно, что господин Антонов к своим песням хотя бы хорошо относится.

Традиционные большие банковские приемы сохранили тенденцию к компактности и/или культурности. Образцовым культурным вечером в Шереметевском дворце стал прием ВТБ и Андрея Костина. Гости, среди которых были Эльвира Набиуллина, Сергей Иванов, Софья и Константин Эрнст, Валерий Гергиев, Александр Жуков, увидели отрывки из балетов Бориса Эйфмана, выставку, посвященную Федору Шаляпину, и выступление Ильдара Абдразакова с шаляпинским же репертуаром. В ходе экскурсии гости пришли к сохе, иллюстрировавшей крестьянское происхождение оперного певца. В ней не сразу опознали орудие труда, но как только, так сразу прозвучало предложение «ну мы теперь от сохи пойдем дальше».

Газпромбанк пригласил на концерт Владимира Спивакова в филармонию, где не было ни речей, ни тем более тостов. «Сбер» вместо масштабной SberNight выбрал покатать друзей Германа Грефа на кораблике. На той же волне МКБ развлекал клиентов концертами «Иванушек» и Филиппа Киркорова на судне Cruise by Kuznyahouse. Кстати, старейший бойз-бенд оказался чрезвычайно востребованным в новых обстоятельствах — когда даже группа «Звери» не прошла худсовет. Помимо МКБ, они выступили на приеме в честь завершения форума и в ресторане Ginza. Так что певцу Shaman, вероятно, предстоит подождать лет пятнадцать-двадцать, прежде чем его начнут приглашать выступать на вечеринках ПМЭФ.

Филипп Киркоров дал всего два концерта — кроме МКБ, он выступил на вечеринке VK. Однако и «Иванушек», и господина Киркорова по количеству выступлений и стабильности репертуара обставил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В роли принимающей стороны ему предоставлялось слово практически везде, где он появлялся, и каждый раз все эти три вечера он сообщал: «Сейчас в Петербурге цветет сирень! Посидите под ней, насладитесь ароматом. Для вас мы сделали черные ночи белыми!» К чему господин Беглов с куда большей долей вероятности имел отношение, так это к тому, что ресторан Ginza остался без своего многолетнего хедлайнера — группы «Ленинград». Негласный запрет господина Беглова на выступления коллектива все еще не отменен. В итоге господин Шнуров, как ему это свойственно, в деньгах терять не стал: по данным Ксении Собчак, он выступил на вечеринке для семьи Ротенберг и их друзей. А в полупустом ресторане Ginza выступил коллектив Artik & Asti.

Самые креативные мероприятия имели место вечером пятницы. На киностудии «Ленфильм» при поддержке ИРИ устроили «Павильонник». Надо было видеть председателя совета директоров «Ленфильма» Федора Бондарчука — он буквально порхал и гордился студийными павильонами. «Вот смотри, а было так!» — и раскрывал на смартфоне типичные виды вселенной Алексея Балабанова. Теперь все выглядит, как из какой-то другой вселенной, может быть, даже Анны Меликян, настолько там благополучно. С космическим замахом прошла и вечеринка холдинга Т1, светского дебютанта форума. Днем холдинг подписал соглашение с космической компанией SR Space о первом в России частном запуске, а вечером космонавт Юлия Пересильд вела их вечер на Новой Голландии, где были и балетный номер с роботами, и концерт Полины Гагариной со стандартной подтанцовкой.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”