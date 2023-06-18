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Коммерсантъ FM
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ЛДПР предложила ввести химическую кастрацию для осужденных за педофилию

Партия ЛДПР сообщила, что вскоре внесет в Госдуму законопроект о введении в России принудительной химической кастрации в качестве меры наказания для осужденных за педофилию. В сообщении фракции в Telegram-канале говорится, что подобная практика применяется в других странах.

Химическая кастрация — это ввод препаратов, которые «надолго или пожизненно снижают половое влечение». «Число преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, постоянно растет. Часто их жертвами становятся несовершеннолетние, в половине случаев — не достигшие даже 14-летнего возраста»,— говорится в сообщении ЛДПР.

В 2011 году депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о принудительной кастрации осужденных за педофилию. Предлагалось начинать процедуру за полгода до окончания срока заключения. Правительство отклонило инициативу, поскольку она носит «затратный характер», особенно учитывая длительность и регулярность химической кастрации.

«Учитывая, что число сексуальных преступлений против несовершеннолетних за эти годы увеличилось примерно в полтора раза, ЛДПР склонна считать такой аргумент несущественным по сравнению с возросшей необходимостью борьбы с педофилией»,— приводятся слова депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова.

Согласно российскому законодательству, наказание за педофилию предусматривается ст. 131–135 УК РФ. Максимальный срок лишения свободы — 20 лет, при повторном нарушении — пожизненное. С 2012 года введена добровольная химическая кастрация: она применяется при наличии согласия осужденного за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего. Принудительная химическая кастрация применятся в Канаде, Дании, Германии, Норвегии, Швеции, некоторых американских штатах.

Лусине Баласян

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