Петербург поделил место с Чечней

Санкт-Петербург занял шестое место среди регионов России в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Город остался на позиции прошлого года, разделив шестое место с Чечней. Такие данные на площадке ПМЭФ-2023 представило Агентство стратегических инициатив (АСИ). Ленинградская же область из топ-10 регионов выбыла, заняв 13-е место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран То, что Петербург остался в рейтинге на прежнем месте, по мнению экспертов, с одной стороны, указывает на закрепление тренда, а с другой — на то, что сильных прорывов не наблюдается

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ То, что Петербург остался в рейтинге на прежнем месте, по мнению экспертов, с одной стороны, указывает на закрепление тренда, а с другой — на то, что сильных прорывов не наблюдается

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рейтинг инвестиционной активности уже традиционно пятый год подряд возглавила Москва. Второе место заняла Республика Татарстан, третье — Московская, Нижегородская и Тюменская области. Петербург, как и в прошлом году, разместился на шестой строчке, разделив ее с Чеченской Республикой. Ленинградская область, напротив, из топ-10 выбыла. В этом году региона занял 13-е место, опустившись на четыре строчки по сравнению с прошлогодним рейтингом.

Из регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) обогнала Петербург только Новгородская область (5-е место). Республика Карелия закрыла первую десятку, Калининградская область — 15-е место. Остальные регионы СЗФО в топ-15 не вошли.

Рейтинг состояния инвестиционного климата рассчитывается по 67 показателям в четырех направлениях: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого и среднего предпринимательства. Рейтинг оценивает, как региональные власти создают благоприятные условия для ведения бизнеса.

Объявляя результаты рейтинга на Петербургском международном экономическом форуме, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева заявила, что инвестиционная активность регионов за последние пять лет «значительно увеличилась». «Первые два региона впервые превысили порог 300 баллов, всего улучшили свой рейтинг 60 регионов»,— рассказала она. По ее словам, вырос уровень удовлетворенности качеством инфраструктуры, сократились сроки получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов.

То, что Петербург остался в рейтинге на прежнем месте, по мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, с одной стороны, указывает на закрепление тренда, а с другой — что сильных прорывов не наблюдается. «Поддержка бизнеса в городе создается за счет учета особенностей субъекта: невозможность размещать крупные производства и заводы диктует властям формировать так называемую выборочную стратегию для стимулирования инвесторов. В частности, в последние годы отдается приоритет компактным наукоемким проектам»,— отметил эксперт. По его мнению, принятые в этом году налоговые льготы являются адресной поддержкой. «Остальные сегменты локомотивов экономики города, такие как, например, малый и микробизнес, по-прежнему имеют меньший набор приоритетов: так, фондам для кредитования такого бизнеса дополнительных свобод все еще не предоставляется, а ставки по кредитам остаются довольно высокими, что "зажимает" этот сектор»,— добавил господин Жарский.

«У Петербурга, как у крупнейшего мегаполиса, огромная позитивная инвестиционная и технологическая инерция и потенциал, изменить которые не могут даже кризисные и санкционные явления последних полутора лет. Запущенные в последнее время налоговые и неналоговые меры региональной поддержки сфокусированы на наших традиционных точках роста — это обрабатывающая промышленность, IT, транспорт и логистика. Любые городские меры, безусловно, позитивны, дают сигнал бизнесу и, главное, позволяют высвободить дополнительные средства для развития здесь и сейчас»,— объяснил руководитель Экспертного центра по девелопменту в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Демин.

Надежда Ярмула