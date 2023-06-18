Госпиталь обошелся без пациентов

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича, которому инкриминируется превышение должностных полномочий при строительстве антиковидного госпиталя в Мурманской области. Лечебное учреждение, так и не принявшее ни одного пациента из-за несоответствия климатическим условиям региона и проектным характеристикам, было так же быстро разобрано, как построено, а медоборудование распределено по другим больницам. Вскоре обвиняемый, которого на днях оставили в СИЗО еще на один месяц, должен приступить к ознакомлению с собранными следствием материалами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Гурович

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Андрей Гурович

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фигурантом уголовного дела по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) 49-летний Андрей Гурович стал 11 июля 2022 года. В постановлении следователя по особо важным делам второго следственного отдела по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления Следственного комитета РФ говорится, что в разгар пандемии, в апреле 2020 года, губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился в правительство с просьбой развернуть на территории региона полевой госпиталь для лечения зараженных коронавирусом. По поручению президента Владимира Путина правительство и Министерство по чрезвычайным ситуациям должны были построить госпиталь на 700 мест в селе Белокаменка Кольского района Мурманской области.

На возведение и оборудование объекта было выделено 969 млн руб.

Куратором проекта от МЧС был назначен господин Гурович, а правительство Мурманской области — его администратором. В мае—июне 2020 года ООО «Генподрядчик-Трансстрой», действия которого, как считает следствие, должен был контролировать заместитель главы МЧС, возвело госпиталь, но в поселке Мурмаши — в 50 км от изначально определенного места.

Как полагают в Следственном комитете РФ, зная о том, что тогдашнему главе МЧС Евгению Зиничеву 9–10 июня 2020 года предстояло докладывать о выполнении поручения правительству и президенту, и «желая приукрасить действительное положение дел», Андрей Гурович сообщил своему непосредственному руководителю «заведомо недостоверные сведения о готовности быстровозводимого госпиталя к приему пациентов». Однако объект, по версии следствия, тогда не мог использоваться для оказания медицинской помощи, поскольку не были подписаны акты приемки работ и не было получено заключение регионального управления Роспотребнадзора об использовании госпиталя.

В свою очередь, министр Зиничев доложил о готовности медучреждения выше, а его заместитель в августе 2020 года организовал оплату выполненных работ, акт приемки которых был подписан только в ноябре 2020 года. Однако уже 30 ноября того же года правительство Мурманской области прекратило эксплуатацию госпиталя, придя к выводу, что он не соответствует климатическим условиям региона и проектным характеристикам.

24 декабря 2020 года ООО «Генподрядчик-Трансстрой» демонтировало так и не принявший ни одного пациента объект стоимостью 323 645 268 руб. 78 коп. Эта сумма и стала размером ущерба по делу.

Оборудование, закупленное на 1,7 млрд руб., распределили по другим больницам.

В итоге Андрею Гуровичу, уволенному из МЧС в мае 2022 года, вменили в вину отсутствие контроля за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, что привело к их неправомерному использованию.

Сам обвиняемый, которого по ходатайству следствия Басманный райсуд столицы отправил в СИЗО, своей вины не признает. «На протяжении всего расследования не следствие доказывает мою виновность, а я с моими защитниками пытаюсь доказать свою невиновность»,— заявил в суде во время очередного продления ареста бывший заместитель главы МЧС.

Из его дальнейшего выступления следовало, что после возведения госпиталя объект дважды проверяла прокуратура Мурманской области, но никаких нарушений не выявила. К аналогичным выводам, утверждал Андрей Гурович, впоследствии пришли и Генпрокуратура с Федеральным казначейством, куда обратилось уже само МЧС с просьбой проверить эффективность расходования бюджетных средств.

«Во время предварительного следствия мы с защитой инициировали проведение еще нескольких экспертиз, но следствие отказалось приобщать их к материалам дела. Объясняется это, очевидно, тем, что их результаты не ложатся в выстроенную стороной обвинения фабулу. Например, в экспертном заключении Министерства юстиции сделан вывод, что "МЧС полностью исполнило поручение президента Российской Федерации и распоряжение правительства Российской Федерации". Выводы, опровергающие обвинение и подтверждающие отсутствие у меня какой-либо возможности контролировать и влиять на качество строительства указанного полевого госпиталя и на порядок расчетов с подрядчиком, отражены в экономической экспертизе»,— отмечал в суде Андрей Гурович.

По словам защиты подследственного, фигурирующие в деле события происходили в период действия чрезвычайной ситуации и требовали быстрых и неординарных решений и задача недопущения распространения пандемии была решена. «О готовности же госпиталя принять пациентов главе МЧС Зиничеву докладывало непосредственно руководство Минстроя Мурманской области, а вовсе не Гурович. Следствие, видимо, не сочло нужным разобраться в том, что входило в должностные полномочия моего подзащитного и какие конкретно полномочия он якобы превысил. Наличие ущерба региональному Минстрою, признанному следствием потерпевшим, ничем не подтверждается и, возможно, даже явилось новостью для самого министерства»,— резюмировал адвокат обвиняемого Андрея Гуровича.

Олег Рубникович