Госпиталь обошелся без пациентов

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича, которому инкриминируется превышение должностных полномочий при строительстве антиковидного госпиталя в Мурманской области. Лечебное учреждение, так и не принявшее ни одного пациента из-за несоответствия климатическим условиям региона и проектным характеристикам, было так же быстро разобрано, как построено, а медоборудование распределено по другим больницам. Вскоре обвиняемый, которого на днях оставили в СИЗО еще на один месяц, должен приступить к ознакомлению с собранными следствием материалами.
Андрей Гурович
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Фигурантом уголовного дела по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) 49-летний Андрей Гурович стал 11 июля 2022 года. В постановлении следователя по особо важным делам второго следственного отдела по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления Следственного комитета РФ говорится, что в разгар пандемии, в апреле 2020 года, губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился в правительство с просьбой развернуть на территории региона полевой госпиталь для лечения зараженных коронавирусом. По поручению президента Владимира Путина правительство и Министерство по чрезвычайным ситуациям должны были построить госпиталь на 700 мест в селе Белокаменка Кольского района Мурманской области.
На возведение и оборудование объекта было выделено 969 млн руб.
Куратором проекта от МЧС был назначен господин Гурович, а правительство Мурманской области — его администратором. В мае—июне 2020 года ООО «Генподрядчик-Трансстрой», действия которого, как считает следствие, должен был контролировать заместитель главы МЧС, возвело госпиталь, но в поселке Мурмаши — в 50 км от изначально определенного места.
Как полагают в Следственном комитете РФ, зная о том, что тогдашнему главе МЧС Евгению Зиничеву 9–10 июня 2020 года предстояло докладывать о выполнении поручения правительству и президенту, и «желая приукрасить действительное положение дел», Андрей Гурович сообщил своему непосредственному руководителю «заведомо недостоверные сведения о готовности быстровозводимого госпиталя к приему пациентов». Однако объект, по версии следствия, тогда не мог использоваться для оказания медицинской помощи, поскольку не были подписаны акты приемки работ и не было получено заключение регионального управления Роспотребнадзора об использовании госпиталя.
В свою очередь, министр Зиничев доложил о готовности медучреждения выше, а его заместитель в августе 2020 года организовал оплату выполненных работ, акт приемки которых был подписан только в ноябре 2020 года. Однако уже 30 ноября того же года правительство Мурманской области прекратило эксплуатацию госпиталя, придя к выводу, что он не соответствует климатическим условиям региона и проектным характеристикам.
24 декабря 2020 года ООО «Генподрядчик-Трансстрой» демонтировало так и не принявший ни одного пациента объект стоимостью 323 645 268 руб. 78 коп. Эта сумма и стала размером ущерба по делу.
Оборудование, закупленное на 1,7 млрд руб., распределили по другим больницам.
В итоге Андрею Гуровичу, уволенному из МЧС в мае 2022 года, вменили в вину отсутствие контроля за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, что привело к их неправомерному использованию.
Сам обвиняемый, которого по ходатайству следствия Басманный райсуд столицы отправил в СИЗО, своей вины не признает. «На протяжении всего расследования не следствие доказывает мою виновность, а я с моими защитниками пытаюсь доказать свою невиновность»,— заявил в суде во время очередного продления ареста бывший заместитель главы МЧС.
Из его дальнейшего выступления следовало, что после возведения госпиталя объект дважды проверяла прокуратура Мурманской области, но никаких нарушений не выявила. К аналогичным выводам, утверждал Андрей Гурович, впоследствии пришли и Генпрокуратура с Федеральным казначейством, куда обратилось уже само МЧС с просьбой проверить эффективность расходования бюджетных средств.
«Во время предварительного следствия мы с защитой инициировали проведение еще нескольких экспертиз, но следствие отказалось приобщать их к материалам дела. Объясняется это, очевидно, тем, что их результаты не ложатся в выстроенную стороной обвинения фабулу. Например, в экспертном заключении Министерства юстиции сделан вывод, что "МЧС полностью исполнило поручение президента Российской Федерации и распоряжение правительства Российской Федерации". Выводы, опровергающие обвинение и подтверждающие отсутствие у меня какой-либо возможности контролировать и влиять на качество строительства указанного полевого госпиталя и на порядок расчетов с подрядчиком, отражены в экономической экспертизе»,— отмечал в суде Андрей Гурович.
По словам защиты подследственного, фигурирующие в деле события происходили в период действия чрезвычайной ситуации и требовали быстрых и неординарных решений и задача недопущения распространения пандемии была решена. «О готовности же госпиталя принять пациентов главе МЧС Зиничеву докладывало непосредственно руководство Минстроя Мурманской области, а вовсе не Гурович. Следствие, видимо, не сочло нужным разобраться в том, что входило в должностные полномочия моего подзащитного и какие конкретно полномочия он якобы превысил. Наличие ущерба региональному Минстрою, признанному следствием потерпевшим, ничем не подтверждается и, возможно, даже явилось новостью для самого министерства»,— резюмировал адвокат обвиняемого Андрея Гуровича.