Во Владивостоке отменили концерт сайд-проекта участников группы «Animal ДжаZ»

Концерт дуэта Zero People, сайд-проекта музыкантов группы «Animal ДжаZ», который должен был пройти 18 июня во Владивостоке, отменен «по техническим причинам», сообщается в групповом чате для посетителей мероприятия, ссылка на который есть в соцсетях коллектива. Активисты общественного движения «Зов народа» утверждают во «ВКонтакте», что отмена концерта произошла после их разговора с представителем концертной площадки во Владивостоке.

Ранее был отменен концерт Zero People в Хабаровске, он должен был состояться 15 июня. Его отмену группа также объясняла техническими причинами.

Как сообщил 16 июня «Зов народа», активисты движения направили обращение министрам культуры Ольге Любимовой и юстиции Константину Чуйченко, а также председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой признать участников «Animal ДжаZ» иностранными агентами.

Члены «Зова народа» утверждают, что солист группы Александр Красовицкий в интервью журналисту Юрию Дудю (признан иностранным агентом) весной 2021 года говорил, что ему бесконечно стыдно за отношения РФ и Украины, а также за то, что российские власти врали о событиях в Донбассе в 2014 году.

Кроме того, по словам активистов, участники «Animal ДжаZ» во время мобилизации спешно уехали в Израиль, давали там концерты и «переживали за Украину». «Зов народа» утверждает, что в своих чатах музыканты активно поддерживают ВСУ.

Эрдни Кагалтынов