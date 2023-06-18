Diablo IV собирает прибыль

Игра Diablo IV показала самый успешный старт продаж в истории студии Blizzard — за первые пять дней после релиза новинка принесла разработчику более $600 млн. Поклонники франшизы ждали проект 11 лет. После выхода Diablo III Activision Blizzard лишь выпустила обновленную версию для второй части серии. В России официально купить новинку нельзя, при этом проект получил русскую локализацию и озвучку. Пользователи заходят в игру с зарубежных аккаунтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC. Фото: BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC.

Ажиотаж вокруг Diablo IV в первое время после запуска привел к сбоям, рассказал эксперт рынка видеоигр Вячеслав Макаров:

«Первая игра в серии вышла аж в 1996 году и сразу стала суперхитом, это игра вида hack and slash: персонаж перемещается по территориям, уничтожая противников, там идут сложные государственные интриги. Сейчас разработчики сделали лучше графику, игровые механики, развитие персонажа.

Однако на старте с попаданием в игру были проблемы: люди, которые заплатили за нее достаточно большие деньги, на это обижались. В игру просто ломилось очень много народу. Что касается российских пользователей, то они сейчас обычно покупают игры, регистрируя аккаунт в Турции, используя местные платежные системы.

Вместе с тем никто не гарантирует, что русская озвучка и перевод будут поддерживаться в апдейтах игры. Известны случаи отключения уже сделанной русификации».

Кроме серии Diablo, Activision Blizzard принадлежат франшизы World of Warcraft, Call of Duty и Candy Crush. IT-гигант Microsoft пытается купить разработчика больше года. Сумма сделка должна была составить почти $69 млрд. Но власти США считают, что если Xbox получит эксклюзивный доступ к играм Activision Blizzard, то это нарушит права других разработчиков игр — Nintendo и Sony.

Ранее суд Сан-Франциско по просьбе Федеральной торговой комиссии США временно заблокировал сделку. Не исключено, что успех Diablo IV сделает регулятора еще менее сговорчивым, подчеркнул директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов:

«Дедлайн значится до 18 июля. Если провести сделку не получится, то она будет считаться провалившейся, и Microsoft будет обязан выплатить Activision Blizzard $3 млн компенсации. Если они все-таки решат дальше пытаться заключить это соглашение, то все это может затянуться еще на очень долгое время.

Цель Microsoft как любой мегакорпорации — стать в этой сфере монополистом, у которого, во всяком случае, большая часть активов рынка. Компания просто может избрать другую стратегию, двигаться, допустим, через игроков поменьше Activision Blizzard.

Касаемо успеха Diablo IV, то, судя по отзывам игроков и критиков, игра удалась. Это в первую очередь влияет на капитализацию самой компании.

Тут все зависит от того, обратит ли антимонопольная комиссия на это внимание. Конечно, это может на итоговый вывод повлиять, но насколько — большой вопрос».

Покупку Activision Blizzard компанией Microsoft в конце апреля также заблокировал британский регулятор. В Евросоюзе разрешили провести сделку, но при условии, что у других платформ останется доступ к играм студии. Корпорация с требованиями согласилась. А в Японии, где находятся главные офисы Nintendo и Sony, регулятор и вовсе одобрил поглощение без каких-либо оговорок.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова