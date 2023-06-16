Контролируй или проиграешь

В ходе сессии «Российский геймдев и тренды его развития», которая прошла на ПМЭФ, участникам отрасли прямым текстом объяснили, что от государства ей инвестиций ждать не стоит. Хотя бы просто потому, что им это не нужно, считают чиновники. «Имеется все для того, чтобы проекты развивались не за счет госинвестиций»,— заявил замглавы Минцифры Максим Паршин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Королев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Никита Королев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Может показаться, что в случае с геймдевом власти поступили так же, как и с разработчиками софта, которым сначала пообещали гранты в рамках механизмов ИЦК и ЦКР, а потом, поняв, что денег на всех не хватит, предложили нефинансовые механизмы поддержки.

Но здесь ситуация обстоит иначе: деньги на поддержку разработчиков видеоигр у государства были, есть и вроде бы будут. Так, в интервью РБК глава Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский заявил, что в 2022 году ИРИ выделил на поддержку игр порядка 1 млрд руб. Меня же он заверил, что и в 2023 году никаких вопросов с финансированием проектов нет: «Проблема не в нехватке денег, а в недостатке проектов, которые не стыдно поддержать».

Поэтому, судя по всему, Минцифры подталкивает игровую индустрию к частным инвестициям не потому, что денег нет, а потому, что есть нужное направление. И главным кандидатом на центрального инвестора сейчас выглядит VK, без которой игровикам развиваться на внутреннем рынке будет явно непросто.

Судите сами. Развитые площадки для дистрибуции игр (VK.Play и потенциально RuStore), которые работают в синергии с аудиторией соцсетей, сегодня есть только у VK. Принадлежащий Innova магазин 4GAME на их фоне выглядит «вещью в себе». Поэтому всем отечественным разработчикам от мала до велика придется идти в VK. Даже крупная Lesta, которая сейчас занимается разработкой новых продуктов, не сможет продать их на своих площадках, где собраны специфические танковые и корабельные аудитории.

VK — единственная компания, объявившая о планах направить 300 млн руб. инвестиций в студии разработки игр, которые взамен получат эксклюзивные условия при размещении в цифровых магазинах игр. Созданием игрового движка, необходимого российским разработчикам, занимается та же VK. Да и экспортный коридор для российских игр в Китай будет контролировать именно она, пусть не напрямую, а через косвенно подконтрольную ассоциацию АПРИОРИ.

Но в таком подходе есть изъян: если российские разработчики будут вынуждены работать через VK, то зарубежные — нет. И пока компания не придумает, как привлечь качественный зарубежный контент к себе на площадку, я, как миллионы других геймеров, продолжу покупать игры в Steam. Который намеренно или по недосмотру регуляторов пока не заблокирован.