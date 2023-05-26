Территориальную оборону в Воронежской области не будут вооружать

В Воронежской области есть добровольческие отряды, созданные в целях территориальной обороны, но власти не планируют вооружать их, поскольку «риска проведения военных действий нет», а «гражданские с автоматами в руках» несут «большую опасность». Об этом сообщил губернатор Александр Гусев, выступая на прошедшем в четверг предпринимательском форуме Столля в Воронеже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава работающей в сфере общественного питания группы компаний «Робин Сдобин» Александр Губарев спросил у губернатора, создана ли в области территориальная оборона и какой может быть роль предпринимателей «в этой ситуации».

«Территориальная оборона функционирует, есть какие-то добровольческие вещи… Можно тренироваться с деревянными автоматами, учиться окапываться, помогать друг другу в различных ситуациях. Но вы, вероятно, имеете в виду военизированные формирования,— ответил губернатор бизнесмену.— Я не сторонник этого».

«Не думаю, что гражданское население должно в вооруженном виде участвовать в защите территории, хоть это и обсуждается сейчас. Нет пока и механизма передачи оружия гражданским лицам. Он появится только при условии, что эти формирования будут подчиняться Росгвардии или Минобороны. Но вооруженные отряды гражданских в подчинении у таких же гражданских лиц — это большая опасность. Вы должны быть уверены, что у человека в голове ничего не сработает… а у него в руках будет автомат»,— считает воронежский губернатор

«В области нет опасности проведения военных действий»,— заверил он.

Александр Гусев добавил, что он как губернатор «не руководит военной составляющей»: Ее возглавляет военный комиссар или начальник гарнизона. Задача губернатора и правительства — обеспечить экономическую и социальную составляющую жизни территории. Ресурсы все для этого есть. Если будет вводиться военное положение, сможем обеспечить техникой, продуктами питания, местами для проживания беженцев, допустим, предоставим земельные участки под нужды размещения военных. Есть широкий спектр заранее предписанных вещей. К тому же мы часто проводим тестирование системы экстренного оповещения. При необходимости со всеми задачами справимся».

Из-за чего встал вопрос о территориальной обороне в Белгородской области — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников, Александр Прытков

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