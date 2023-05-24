Диверсанты потребовали усилий

В Белгородской области вчера отменили режим контртеррористической операции (КТО), введенный 22 мая после проникновения в Грайворонский округ украинских диверсантов. Министерство обороны России сообщило об уничтожении более 70 боевиков, четырех бронированных машин и пяти пикапов. В результате диверсии погиб один мирный житель, 13 получили ранения, а во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина. В Кремле заявили, что действия диверсантов вызывают «глубокую обеспокоенность» и требуют от чиновников больших усилий. Тем временем белгородским властям приходится отвечать на вопросы граждан о «дырявой границе» и предостерегать их от использования охотничьего оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время отражения атаки ДРГ под Белгородом было уничтожено девять единиц техники боевиков

Фото: t.me / vvgladkov Во время отражения атаки ДРГ под Белгородом было уничтожено девять единиц техники боевиков

Фото: t.me / vvgladkov

Министерство обороны РФ вчера днем отчиталось об отражении атаки диверсантов на Грайворонский городской округ Белгородской области: «В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа проникшие в регион националистические формирования были заблокированы и разгромлены».

Остатки националистов, по данным министерства, были отброшены на территорию Украины, «где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации». Всего уничтожено более 70 боевиков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. По информации «Ъ-Черноземье», диверсанты зашли на территорию России через разрушенный КПП в Козинке: в колонне были бронеавтомобили International MaxxPro, которые в США выпускали для боевых действий в Ираке, а также БТР-80.

Пока силы Минобороны и Росгвардии блокировали боевиков, местные власти с помощью спасателей и полиции эвакуировали жителей Грайворонского округа.

В результате вторжения диверсантов 22 мая в Белгородской области был объявлен режим КТО. Власти фактически отселили жителей Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымена, Мокрой Орловки, Глотова, Гора-Подола, Замостья и Сподарюшена. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина 1941 года рождения: «Беда, жалко людей. Причины сейчас устанавливаются. Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой». Чиновник пообещал помочь ее родственникам всем необходимым.

По уточненным вчера властями данным, в ходе атаки диверсантов в Грайворонском округе погиб один мирный житель, еще 13 получили ранения. Десятки жилых домов и несколько машин получили повреждения. Ответственность за вторжение, напомним, на себя взяли «Легион “Свобода России”» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и Русский добровольческий корпус (РДК), участвующие в боевых действиях на стороне Украины.

К вечеру 23 мая власти сообщили об отмене режима КТО. Вячеслав Гладков пояснил, что жители Грайворона и расположенного рядом с ним села Головчино вернулись в свои дома, а жители Гора-Подола, Глотова и Козинки вернутся централизованно в ближайшее время. Вчера туда власти привезли продукты питания, тогда же начались работы по восстановлению электричества, с которым должны вернуться сотовая связь и водоснабжение. Часть жителей остаются в пунктах временного размещения в Старом Осколе, в Яковлевском округе, Ивнянском и Ракитянском районах.

В населенных пунктах Гора-Подол, Глотово и Козинка во время вторжения оставались люди, отказавшиеся уезжать. «Поговорил с ними,— рассказал господин Гладков.— В основном люди, конечно, преклонного возраста. Предложил съездить в больницу, но сказали: хозяйство, квартиры, все хорошо. Не согласились. Пережили страшное событие, но из дома решили никуда не выходить». На месте он осмотрел и отбитый у украинцев трофей — американскую бронемашину «с немецкими крестами».

В ходе вечернего эфира в соцсетях Вячеславу Гладкову пришлось предостеречь местных охотников от применения личного оружия против украинских военных. Глава региона напомнил, что делать этого «категорически нельзя». Так он ответил Юрию Кузьменко, который поинтересовался, можно ли было не отсиживаться во время захода в регион украинских диверсантов. Губернатор уверен, что такое применение оружия закончится лишь трагедией. «Сейчас у нас один погибший мирный житель, а сколько бы их было? А если вы откроете огонь по нашим вооруженным силам? Форма-то везде защитная, только повязки у всех разные»,— рассказал господин Гладков.

В пример он привел случай 22 мая, когда молодые люди случайно вышли на российских военных, которых могли перепутать в темноте с украинским диверсантами. По мнению Вячеслава Гладкова, стрельбой должны заниматься «только профессионалы, кому положено по закону». «Мы регион прифронтовой, и есть серьезная угроза. Но на сегодня войск достаточно, все на своих местах и максимально обеспечивают безопасность»,— отметил он. При этом, отвечая на другой вопрос о «дырявой границе», губернатор заявил, что у него «еще больше вопросов к Минобороны», чем у рядовых граждан.

«Следственные органы разберутся. Не хочу это комментировать, считаю, что будет неправильно: мы должны решать в рамках наших полномочий и делать выводы из допущенных ошибок. Главная задача всех силовых структур — обеспечение безопасности жителей»,— добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия диверсантов вызывают «глубокую обеспокоенность» и «требуют от нас больших усилий». Проводить специальное заседание Совета безопасности по ситуации в Белгородской области не планируется. Господин Песков добавил, что спецоперация на Украине продолжается, чтобы в дальнейшем подобные атаки не допускались.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вчера вспомнил, что несколько месяцев назад после его заявления о намерении «вести подготовку бойцов в Белгородской и Курской областях» с ним связались представители Минобороны. Они якобы заверили, что «российская армия сама способна защищать границы». Кроме того, сообщил господин Пригожин, сами губернаторы в ходе нескольких встреч «попросили заниматься самостоятельно». Поэтому руководитель ЧВК полагает, что виновными в прорывах противника на территорию РФ следуют считать «бюрократов».

Сергей Толмачев, Александр Прытков