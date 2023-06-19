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Коммерсантъ FM
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Спасатели убереглись от колонии

Обвиняемым в хищении средств «Морспасслужбы» назначили условные наказания

Условными наказаниями ограничился Тушинский райсуд Москвы для бывших руководителей ФГБУ «Морспасслужба» Росморречфлота Андрея Хаустова и Дмитрия Смирнова, а также заместителя гендиректора калининградского ООО «Экофрахт» Евгения Пономарева. Как было установлено в суде, в 2014–2015 годах руководители спасательной службы заключили с «Экофрахтом» фиктивный договор аренды контейнеров, а перечисленные фирме 30 млн руб. обналичили и присвоили.

Андрей Хаустов вины не признал и получил условный срок

Андрей Хаустов вины не признал и получил условный срок

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Андрей Хаустов вины не признал и получил условный срок

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено еще в ноябре 2018 года, и его нынешние фигуранты сначала проходили по нему свидетелями. Но в июне 2020 года расследовавшее дело Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР предъявило обвинение в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) сначала господину Хаустову, а вскоре после этого — Дмитрию Смирнову, который руководил «Морспасслужбой» в 2013–2014 годах (его сменил в должности Андрей Хаустов), и заместителю гендиректора калининградской фирмы «Экофрахт» Евгению Пономареву. Отдельно господину Смирнову вменили в вину также превышение должностных полномочий, «повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов организаций или интересов государства» (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

ФГБУ «Морспасслужба» подведомственно Росморречфлоту и находится в ведении Министерства транспорта РФ. Предметом деятельности ФГБУ, говорится на сайте организации, является аварийно-спасательное и поисково-спасательное обеспечение в сфере морской деятельности. В состав «Морспасслужбы» входят девять филиалов, распределенных по морским бассейнам.

Отметим, что по ходу расследования у фигурантов, а также в Федеральном агентстве морского и речного транспорта, «Морспасслужбе» и ряде коммерческих организаций были проведены обыски. Как рассказывал “Ъ”, у господина Хаустова тогда были изъяты более 100 млн руб. в российской и иностранной валюте, документы на зарубежную недвижимость и предметы антиквариата, в частности, коллекция золотых монет, представляющих историческую ценность.

Как было установлено СКР, мошенничество было совершено в 2014–2015 годах. Тогда, по материалам дела, «Морспасслужба» заключила фиктивный договор с компанией Евгения Пономарева «Экофрахт» на аренду грузовых контейнеров. На счет фирмы было перечислено 30 млн руб., но та, как посчитало следствие, не собиралась исполнять свои обязанности. Вместо этого, как утверждали в СКР, участники преступной схемы деньги обналичили и присвоили.

Несмотря на серьезное обвинение, под стражу фигурантов дела брать не стали, ограничившись подписками о невыезде. В итоге господин Хаустов возглавлял «Морспасслужбу» вплоть до ноября 2021 года, когда расследование уголовного дела было завершено.

Первые заседания по делу прошли накануне нового, 2022 года, а продолжался процесс до начала июня нынешнего. Стоит заметить, что виновными себя подсудимые не признали — они утверждали, что контракт был абсолютно реальным и ни о каком присвоении миллионных сумм речи быть не может.

В прениях представитель прокуратуры попросил приговорить экс-чиновников и предпринимателя к реальным срокам заключения — от трех до четырех лет колонии общего режима. Также прокурор предложил оштрафовать фигурантов на суммы до 1 млн руб. и обязать их солидарно выплатить потерпевшей стороне — «Морспасслужбе» — 30 млн руб. Адвокаты просили подзащитных оправдать.

На оглашение приговора подсудимые явились с большими спортивными сумками с вещами. Было заметно, что настроены они отнюдь не оптимистично. Однако председательствующая Елена Орлова своим решением настроение им улучшила, назначив условные наказания. Согласно приговору, все подсудимые были признаны виновными в особо крупном мошенничестве, при этом с Дмитрия Смирнова было снято обвинение в превышении должностных полномочий в связи с истечением срока давности. В результате господин Смирнов получил три года условно, Евгений Пономарев — два с половиной года, Андрей Хаустов — два года. Одновременно суд обязал каждого осужденного выплатить по 700 тыс. руб. штрафа, а также возместить 30 млн руб. потерпевшей стороне.

От комментариев осужденные и их защитники категорически отказались.

Алексей Соковнин

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