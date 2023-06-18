Путин на закрытой части встречи с военкорами ответил на вопрос о местонахождении главкома ВСУ Залужного

Автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале 25-секундную видеозапись с закрытой части встречи президента Владимира Путина с военкорами, которая прошла 13 июня. На видеозаписи глава государства допустил, что, возможно, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сейчас находится не на Украине, а за рубежом.

На видеозаписи модератор встречи с военкорами Александр Сладков спросил Владимира Путина: «Где Залужный, Владимир Владимирович? Мы думали, вы знаете». «Я знаю. Мне кажется, знаю. Вы у него спросите, но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей, но я могу ошибаться»,— ответил президент.

24 мая глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что его ведомство «получает сообщения» о ранении Валерия Залужного. При этом, по его словам, нет гарантий, что информация достоверна. «РИА Новости» утверждало, что он получил травму головы и множественные осколочные ранения во время российского ракетного удара по командному пункту рядом с селом Посад-Покровское Херсонской области.

Позднее блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал в своем Telegram-канале видео с Валерием Залужным, которое, как утверждалось, было снято в день публикации — 25 мая. 31 мая господин Залужный сообщил в Telegram, что поговорил по телефону с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram фотографии с заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на которых среди прочих запечатлен господин Залужный.

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