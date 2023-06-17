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Коммерсантъ FM
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ТЦ «Галерея» загорелся в подмосковном Видном

В подмосковном городе Видное горит ТЦ «Галерея». Как рассказали msk1 в пресс-службе МЧС Московской области, пожар произошел из-за загоревшейся на парковке машины.

«Пожар произошел на парковке торгового центра. Загорелся автомобиль, из-за чего произошло сильное задымление. Ликвидировали открытое горение. Информация о пострадавших не поступала»,— сообщили в пресс-службе МЧС.

На кадрах, предположительно, с места пожара, видно, как посетители выбегают из торгового центра. В ТЦ расположен центр водных развлечений, поэтому многие посетители эвакуировались в плавках и купальниках.

Как сообщили в МЧС, пожарные уже ликвидировали открытое горение. Информации по пострадавших не поступало.

Анастасия Ларина

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