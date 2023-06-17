ЦБ до конца года намерен запустить оплату в магазинах по лицу

Центробанк (ЦБ) в текущем году хочет запустить оплату в магазинах по лицу до определенной суммы, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Регулятор считает, что этот способ оплаты будет крайне востребован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Она рассказала, что биоэквайринг планируется запустить с Центром биометрических технологий, в проекте также будет участвовать Национальная система платежных карт. «С точки зрения инноваций это точно можно будет распространить на всю страну, во всех торговых сетях»,— сказала госпожа Скоробогатова в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума.

В ноябре 2022 года банкиры предложили снизить требования по безопасности оборудования и устройств, которые используются при биометрической аутентификации клиентов. Утверждалось, что если банки не смогут обеспечить необходимый уровень защиты, то оплата и проход «по лицу» станут невозможными до появления подходящей по качеству и цене техники.

Подробности — в материале «Ъ» «Биометрию переводят на упрощенку».

Лаура Кеффер