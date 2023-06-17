Короткометражный фильм из России «Дом, в котором мы жили» признан лучшим на фестивале в Шанхае

Короткометражный фильм режиссера из России Андрея Кречетова «Дом, в котором мы жили» стал лауреатом 25-го Шанхайского международного кинофестиваля. Лента удостоена «Золотого кубка» в номинации «Лучший короткометражный фильм», всего на награду претендовало 13 фильмов.

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Фото: Соцсети / Остров Сокурова Андрей Кречетов

Фото: Соцсети / Остров Сокурова

«Дом, в котором мы жили» — это игровой диплом режиссера в мастерской Александра Сокурова, которую он окончил в декабре 2022 года. Дебют картины в Шанхае состоялся 15 июня.

«Только когда шел сюда, я понял, что мы выиграли. Я на сцене вообще ничего не понимал. Очень неожиданно»,— сообщил ТАСС господин Кречетов. В ленте рассказывается о подростке, который поступает в вуз в Москве. При этом обстоятельства складываются так, что нужно сделать выбор между отъездом и тем, чтобы остаться и позаботиться о родном человеке.

«Золотой кубок» кинофестиваля в номинации «Лучший фильм» достался картине «Йоко» режиссера Кадзуёси Кумакири. Сыгравшая главную роль в этом фильме актриса Ринко Кикути также получила приз за лучшую женскую роль.

Шанхайский международный кинофестиваль проходит с 9 по 18 июня. Проводится он с 1993 года.

О российских фильмах и режиссерах на Шанхайском кинофестивале — в материале «Ъ».

Мария Федотова