Хорошая «Нина» при плохой игре

В Шанхае открылся 25-й Международный кинофестиваль (Shanghai International Film Festival, SIFF). В главном конкурсе участвуют 12 фильмов, среди них российский — «Нина» Оксаны Бычковой, сегодня — его мировая премьера. Комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мелодраматические события, разворачивающиеся в «Нине» на фоне старого Тбилиси, не лишены метафоричности

Фото: Pan-Atlantic Studio Мелодраматические события, разворачивающиеся в «Нине» на фоне старого Тбилиси, не лишены метафоричности

Фото: Pan-Atlantic Studio

Шанхайский фестиваль, входящий в категорию А,— один из самых амбициозных фестивальных проектов конца ХХ и начала XXI века. С момента основания он получил огромный потенциал развития благодаря росту экономического влияния Китая и привлекательности Шанхая как футуристического мегаполиса. Но вскоре возникли неожиданные препятствия. В 2003 году смотр кино был отменен из-за эпидемии атипичной пневмонии. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии COVID-19 фестиваль стал почти полностью внутренним китайским мероприятием, поскольку международное авиасообщение было ограничено, а немногим иностранцам, кому удалось прибыть в Китай, приходилось выдерживать длительные карантины в отелях. В прошлом году фестиваль собирались провести с большим размахом, но незадолго до этого в Шанхае произошла новая вспышка ковида и объявлен строжайший карантин, так что престижную кинематографическую встречу пришлось отменить.

В этом году юбилейный фестиваль наконец удалось организовать в полноценном формате. Это отвечает стратегии Пекина распространить принцип «открытости для бизнеса» на сферу культуры.

Организаторы сообщили, что они получили рекордное количество — 8,8 тыс.— заявок на фильмы из 130 стран.

Даже с учетом того, что эти заявки собрались не за один, а за два года, эти цифры впечатляют, но география отобранных конкурсантов, видимо, отражает политические приоритеты и конъюнктуру. Так, в главной конкурсной программе нет американских фильмов, что обозреватели связывают с ухудшением дипломатических отношений Китая с США и снижением доходов от проката в Поднебесной американского кино. Нет и картин из Канады, Австралии, Новой Зеландии. Обращает на себя внимание отсутствие южнокорейских конкурсных лент, что рассматривается в русле политики запрета на корейские развлечения.

Таким образом, в конкурсе Шанхая оказались фильмы исключительно из стран Старого Света. Из европейских — это Испания, Великобритания, Бельгия и Италия. Из азиатских — Индия, Япония, Иран, ну и, разумеется, Китай. В главном конкурсе китайских картин-участниц целых три, японских — две, включая новую работу классика Ёдзи Ямады «Мама, это ты?!». Двенадцатая участница — российско-грузинская «Нина», новая работа Оксаны Бычковой.

Поскольку Россия вот уже год с лишним является нежелательной страной для большинства европейских фестивалей, российских заявок на участие в Шанхайском смотре оказалось еще больше, чем обычно.

И здесь они рассматриваются отборщиками на общих основаниях, как это было в прошлые годы, когда здесь награждались фильмы Юрия Быкова, Павла Лунгина, Ивана Болотникова, Алексея Козлова. Фестиваль помнит и участие в конкурсе в 2008 году картины Оксаны Бычковой «Плюс один».

В новом фильме авторский импрессионистический стиль Бычковой удачно сочетается с расслабленной атмосферой тбилисских кафе и ностальгических городских пейзажей.

На их фоне разыгрывается меланхоличная драма отношений двух героев, некогда переживших счастливые дни в грузинской столице и спустя годы встретившихся в ней снова, но уже в других возрасте и обстоятельствах. Нина (Юлия Пересильд) живет устроенной жизнью с любящим мужем и любимым сыном. По звонку из прошлого она едет в Тбилиси, чтобы попрощаться с бывшим возлюбленным: Руслан (Евгений Цыганов) серьезно болен. Эта история написана драматургом Любовью Мульменко с легким касанием мелодрамы и помимо буквального наполняется на экране дополнительным метафорическим смыслом, ведь за последние полтора года Тбилиси стал для многих россиян местом релокации.

Помимо «Нины» в Шанхае представлено еще несколько новых российских картин. В короткометражный конкурс включены «Дом, в котором мы жили» Андрея Кречетова и «Украденная мелодия» Георгия Богуславского. Вне конкурса покажут фильмы «Райцентр» Натальи Назаровой, «Мой маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой, «Одна» Дмитрия Суворова, «Емельяненко» Валерии Гай Германики и другие — всего двенадцать названий. По нынешним временам прямо-таки рекорд.