Работы на Яблоновском мосту хотят завершить в ноябре 2023 года

Работы на Яблоновском мосту в районе Краснодара планируют завершить к ноябрю текущего года. Об этом сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал вице-губернатора Кубани Андрея Прошунина Фото: Telegram-канал вице-губернатора Кубани Андрея Прошунина

«Рабочие устанавливают элементы электроосвещения мостового перехода и цоколи под барьерное ограждение, укладывают покрытие тротуаров, прокладывают сети. Приступили к нанесению защитно-сцепляющего слоя проезжей части. На 90% выполнено устройство дорожной одежды первого этапа сооружения подходов»,— говорится в сообщении.

Ранее в Союзе дорожников Кубани заявили, что автомобильное движение через мост могут открыть к 15 июня. Как отметил господин Прошунин, все зависит от погоды и количества солнечных дней, поскольку работы не могут продолжаться в период дождей.

Осенью 2020 года тендер на строительство второй очереди сооружения выиграла компания «СтройЮгРегион». Общая стоимость проекта составляет 7,2 млрд руб. Ранее окончание строительных работ было намечено на осень 2024 года.

Анастасия Донскова

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