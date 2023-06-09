Двухполосное движение на новом Яблоновском мосту в Краснодаре запустят 15 июня

Движение автомобилей по двум полосам на новом Яблоновском мосту планируют запустить 15 июня. Полностью открыть движение для машин планируют к концу 2023 года. Об этом сообщает телеканал «Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

Строительство моста начали осенью 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Как подчеркивает заместитель главного инженера подрядной организации Дмитрий Колдышев, сейчас идет укладка верхнего слоя асфальтобетона, монтаж барьерного ограждения, устройство разметки. Планируемая пропускная способность моста — более 50 тыс. машин.

Олег Исаев

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