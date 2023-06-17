«Матч ТВ»: информация об уходе Аршавина из «Зенита» — фейк

Информация об уходе экс-футболиста Андрея Аршавина с должности заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита» недостоверная. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на собственные данные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По информации телеканала, Аршавин продолжит работу в «Зените». Других подробностей «Матч ТВ» не приводит.

Андрей Аршавин стал работать на административных должностях в «Зените» в 2019 году после завершения карьеры футболиста. В 2022 году он занял пост заместителя генерального директора по спортивному развитию. Вчера, 16 июня, «РБ Спорт» сообщил об уходе Арашавина из клуба с 1 июля.

Олеся Павленко