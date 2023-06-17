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В Перми утвердили граддокументацию для застройки 9 га в Вышке-2

Региональное минимущества опубликовало приказ, утверждающий документацию по планировке территории в Вышке-2, ограниченной улицами Иньвенской, Грозненской, Целинной и Ивдельской. Согласно документу, проект планировки предполагает жилую застройку участка в Вышке-2. В 2017 году на муниципальных торгах эту площадку в 9 га выиграл владелец «Стеклодома» Никита Кривощеков. В минувшем году стало известно о возможности приобретения актива девелопером «Мегаполис».

Фото: Участок в микрорайоне Вышка-2, планируемый к застройке

Фото: Участок в микрорайоне Вышка-2, планируемый к застройке

Проектом межевания территория на Вышке-2 будет разделена на 12 земельных участков, предназначенных под средне- и многоэтажную жилую застройку, дошкольное, начальное и среднее общее образование, под благоустройство, территории общего пользования и прочее. На территории, ограниченной улицами Иньвенской, Грозненской, Целинной и Ивдельской, планируется разместить чуть более 62 тыс. кв. м жилья. Дома будут 8- и 9-этажными. Также там возведут встроенный детский сад на 180 мест.

В группе «Мегаполис» пока не стали комментировать возможность освоения указанных участков в Вышке-2.

Летом 2022 года на заседании комиссии по землепользованию и застройке рассматривалось заявление Никиты Кривощекова о повышении высотности застройки на этой территории до 8 и 9 этажей. Заявитель предлагал установить там подзону среднеэтажной жилой застройки Ж-2 (8 этажей) и подзону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 (9 этажей). Члены комиссии отправили проект на публичные слушания. Как указано в приказе минимущества, в конце апреля этого года проект прошел процедуру общественных обсуждений.

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