Центробанк осторожничает

Центробанк вновь задумался о допуске детей на биржу. Дискуссия возобновилась на полях Петербургского международного экономического форума. В конце прошлого года ВЭБ предложил в экспериментальном режиме разрешить торговать на фондовом рынке подросткам старше 14 лет. Инициативу 14 июня прокомментировал регулятор. ЦБ назвал вопрос нетривиальным и требующим осторожного подхода. Хотя количество молодых людей, которые инвестируют, в последние годы действительно растет, признали в Банке России. А как идею оценивают профессиональные трейдеры? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Закон и сейчас не запрещает детям открывать брокерские счета. Сделать это можно с 12 лет, но тогда все сделки будут совершаться от имени родителей. С 14 ребенок может торговать сам, однако разрешение на каждую операцию по-прежнему должны давать старшие родственники или опекуны. ВЭБ предлагает снять ограничения.

Но регулятор относится к идее настороженно. В Центробанке опасаются, что подростки не будут понимать последствий инвестирования. Их родители, кстати, тоже, полагает основатель инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина:

«Причина, почему я против, в психологии и зрелости, умении смотреть и оценивать не только в моменте, но и на более длинном периоде. Допустим, ребенок все-таки начал инвестировать и получил убытки. Если родители не инвестируют сами, то очень быстро виноватые будут найдены — тот же "Тинькофф", который разрешил ребенку инвестировать».

У брокеров, судя по всему, схожих опасений нет. Во всяком случае, «Финам» и «Альфа» позволяют открывать подросткам счета уже сейчас. «Тинькофф» планирует сделать то же самое до конца недели. Чтобы начать торговать, ребенку потребуется предоставить паспортные данные родителя и свидетельство о рождении. Кроме того, инвестировать несовершеннолетний сможет лишь 10-15 тыс. руб. в год.

Хотя в действительности дети оказываются осторожными игроками рынка, отмечает президент инвестхолдинга «Финам» Владислав Кочетков:

«Подростки достаточно ответственно относятся к деньгам, им несвойственна агрессивная спекуляция в силу того, что все-таки давит определенная степень ответственности перед родителями, которые эту сумму дали.

У взрослых чуть другая психология. Для них торговля — это еще и возможность доказать свою правоту. Им свойственно совершать такую ошибку: они начинают отыгрываться, когда оказываются в минусе».

Тем не менее игроки рынка все равно предлагают создать для детей на биржах отдельную «песочницу». Или как минимум установить лимиты, которые они смогут выводить со своих счетов. Имеет смысл ограничить доступ подростков и к некоторым активам, считает управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров:

«Конечно, класс должен ограничиваться наиболее ликвидными акциями, фондами на основные индексы и наиболее надежными облигациями. В любом случае я больших проблем не вижу. Здесь нужно понимать, что, условно, 16-летний ребенок, который выигрывает олимпиады по экономике или математике, может разбираться в поведении акций и облигаций намного лучше, чем иной 30-летний инвестор».

К слову, два года назад в Центробанке уже предлагали выпустить детей на биржи, причем с 12 лет. Мол, чем раньше подростки научатся торговать, тем больше квалицированных инвесторов получит рынок в будущем. С тезисом сложно поспорить, соглашается инвестбанкир Евгений Коган:

«Если бы ребенок с молодых ногтей мог учиться на небольших деньгах, было бы здорово. Прежде всего это повышает ответственность. Да, есть риск, что для ребенка все это может превратиться в казино. Ну так здесь должен быть наставник. Именно через такие вещи ребенок приобщается к реальной экономике».

Судя по результатам опросов НАФИ, 75% подростков хотели бы повысить финансовую грамотность. К слову, их зарубежные ровесники ушли в этом вопросе дальше. Например, в США 9% несовершеннолетних не только освоили обычные площадки, но еще и торгуют криптовалютой.

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Александр Рассохин