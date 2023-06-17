Путин принял участие в церемонии поднятия госфлагов Российской империи, СССР и России в Большой Лахте

Президент России Владимир Путин посетил церемонию поднятия государственных флагов Российской империи, СССР и Российской Федерации. на территории Большой Лахты в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в Кремле, Владимир Путин наблюдал за поднятием флагом с борта яхты «Охта». Гендиректор «Газпром Лахта» Елена Илюхина давала ему пояснения.

В рамках церемонии на береговой линии Парка 300-летия Санкт-Петербурга установили 175-метровые флагштоки. Их возведение приурочено к датом учреждения: 330 лет — триколору Петра Первого, 165 лет — флагу Российской империи, 100 лет — Красному знамени.

Олеся Павленко