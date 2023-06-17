Минцифры предложило запретить рекламу у иноагентов, привлеченных к ответственности за фейки о ВС РФ

Минцифры предложило перечислять на спецсчет деньги, которые российские видео- и музыкальные платформы, а также сервисы электронных книг перечисляют в качестве вознаграждения авторам-иноагентам, ранее привлеченным к ответственности за фейки о ВС РФ. Ведомство также предлагает запретить у таких авторов рекламодателям размещать рекламу. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Отчисления, которые российские аудиовизуальные платформы выплачивают за воспроизведение, мы будем зачислять на спецсчета. Такое решение предлагается принять по иноагентам, которые уже привлечены к административной ответственности за фейки о действии Вооруженных сил РФ»,— сказал Максут Шадаев журналистам на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Шадаев отметил, что у выпускающих компаний разные договоренности с авторами. По его словам, сначала отчисления будут замораживаться на спецсчете, а потом компании будут показывать, какую часть денег планировали перечислять иноагентам.

Максут Шадаев добавил, что также рекламодателям могут запретить размещать рекламу у авторов-иноагентов с административным наказанием по статье о фейках о ВС РФ. Он не привел подробностей.

Олеся Павленко