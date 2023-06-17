Умер экс-депутат Госдумы Геннадий Кулик

В возрасте 88 лет умер депутат Госдумы семи созывов (от «Единой России») Геннадий Кулик, сообщил «Ведомостям» его помощник. Причина смерти не уточняется. Дата прощания будет известна в понедельник, 19 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Геннадий Кулик в 1965–1988 годы работал в Министерстве сельского хозяйства РСФСР. В частности, он занимал посты начальника Главного планово-экономического управления, Главного управления планирования и социально-экономического развития агропромышленного комплекса РСФСР.

В 1994–1998, а также в 1999–2020 годах был депутатом Госдумы. В 2020-м передал свой мандат бывшему вице-премьеру, экс-губернатору Воронежской области Алексею Гордееву. В последние годы был членом регионального политсовета «Единой России», советником председателя Госдумы.

Лаура Кеффер