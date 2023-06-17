Телеканал «ТВ-3» и «Вайт медиа» запускают новый сезон «Последнего героя»

Телеканал ТВ-3 (входит в «Газпром-Медиа холдинг) и студия «Вайт медиа» объявили о запуске 10-го сезона шоу «Последний герой», сообщил «Ъ» представитель холдинга. Об этом было объявлено 17 июня в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме генеральным продюсером ТВ-3 Константином Обуховым и генеральным продюсером и управляющим партнером компании «Вайт Медиа» Юлией Сумачёвой. Место проведения нового сезона, имена ведущего и участников пока не раскрываются.

«Последний герой» — российское телевизионное реалити-шоу. Его премьера состоялась 17 ноября 2001 года на ОРТ. Первые шесть сезонов выходили на ОРТ с ноября 2001 по март 2009 года (с сентября 2002 года — на «Первом канале»), с марта 2019 по май 2021 года проект выходил на телеканале «ТВ-3».

Юлия Юрасова