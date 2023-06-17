Доля иностранной музыки в VK не превышает 15%

Доля музыки зарубежных авторов в сервисах VK не превышает 15%, сообщил директор по музыкальным сервисам VK Николай Дуксин. По его словам, это давний тренд.

«Доля иностранного каталога никогда не превышала 15% в общем объеме потребления именно с точки зрения качества, поэтому этот тренд — давний»,— сказал господин Дуксин ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

Николай Дуксин добавил, что русскоязычная аудитория выбирает русскоязычный контент. По его мнению, тренд на такой контент сохранится и будет стабильным.

Господин Дуксин дополнил, что сейчас на сервисе «VK Музыка» размещено более 50 млн иностранных треков. По его словам, сейчас с сервисом продолжают сотрудничать большинство зарубежных правообладателей музыки. «Действительно, существуют обстоятельства, при которых некоторые иностранные компании и правообладатели ушли с российского рынка. Но очень важно, что именно некоторые»,— сказал он.

Олеся Павленко