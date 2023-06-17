Четверо крымчан получили от двух до семи с половиной лет колонии по делу о подготовке терактов

Южный окружной военный суд приговорил четырех фигурантов дела о подготовке теракта в Крыму в 2020 году к реальным срокам лишения свободы. Они получили от двух до семи с половиной лет колонии.

Суд установил, что Андрей Кулиевич, Николай Лагутин и Валентин Хорошаев в 2020 году в Республике Крым и Севастополе искали потенциальные объекты для «производства взрыва в месте массового скопления людей». Они осматривали и фотографировали различные места и изготовили три взрывных устройства, но были задержаны. Кроме того, суд установил, что трое обвиняемых также хранили у себя самодельное огнестрельное оружие и три пистолетных патрона. В мае все четверо обвиняемых размещали в Крыму листовки с призывом к свержению российской власти.

Кулиевич получил 7,5 года исправительной колонии строгого режима, Хорошаев — 7,3 года, Лагутин — 7 лет. Все трое первые четыре года будут отбывать наказание в тюрьме и должны заплатить штраф в размере 250 тыс. руб. каждый. Все трое признаны виновными в попытке совершения теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), пропаганде терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ), незаконный сбыт оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ) и незаконном сбыте взрывчатки (ч. 2 ст. 222.1 УК РФ). Решетниченко признан виновным только в пропаганде терроризма, ему назначено два года в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

Леонид Уварчев