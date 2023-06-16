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Коммерсантъ FM
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В Севастополе восстановлена подача электроэнергии

Энергоснабжение Севастополя восстановлено, сообщил вице-губернатор Евгений Горлов. По его словам, «Севастопольэнерго» подключил основных абонентов. Осталось подключить только Севастопольскую ТЭС.

«Запитали всех. По резервной линии прошли... "Севастопольэнерго" подключили основных абонентов. Осталось запитать только Севастопольскую ТЭС и понять, в чем причина. Работы ведутся»,— сказал господин Горлов в видеокомментарии в своем Telegram-канале.

Вице-губернатор также сообщил, что было «отключение гидроузлов», что привело к ограничению водоснабжения. Сейчас оно полностью восстановлено.

Электроснабжение было нарушено в 22:16 (совпадает с московским), сообщали местные СМИ. Электричество было отключено почти во всех районах города. Губернатор Михаил Развожаев сообщал, что, по предварительной информации, отключилась автоматика на подстанции «Севастополь».

Леонид Уварчев

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