В Москву вернется «Россия»

В «Зарядье» вновь появится гостиница «Россия» — такое название своему проекту даст компания «Киевская площадь». Холдинг Года Нисанова последние несколько лет строит отель на углу Варварки и Китайгородского проезда. И девелоперы наконец определились с названием, сообщают «Ведомости»: гостиницу назовут в честь снесенной в парке «Зарядье» «России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Как известно, отель должен был получить другое имя: в проект пригласили французскую Accor, которая владеет люксовым брендом Raffles. Но компания приостановили работу в России.

Таким образом управлять новой гостиницей придется местным игрокам, отметил управляющий партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич:

«Это ультралюксовый сегмент, то есть это сегмент, который находится в категории выше, чем существующие Four Seasons, Ritz-Carlton, St. Regis и так далее, которые тоже ушли из РФ. И интереса со стороны этих операторов к новому объекту мы пока не наблюдаем. Наших игроков тоже в этой категории никогда не было, и близко пока мы к ней даже не подступались.

Да, в России есть пятизвездные отели, но 99% из них управляются структурами собственников, и происходит это очень успешно и хорошо и после ухода западных брендов.

Я полагаю, что "Киевская площадь", имея в собственности несколько гостиниц, попытается собрать качественную команду и запустит новый объект самостоятельно».

Вместе с тем «Россия» — не лучшее название для проекта такого уровня, подчеркнул руководитель компании HotConsulting Роман Сабиржанов. По его словам, снесенной советской гостинице оно подходило больше:

«Все-таки контексты немножко разные. Когда отель открывался, он был рассчитан, в первую очередь, на иностранные делегации, как некая такая визитная карточка. Более того, он попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый крупный гостиничный комплекс.

Сейчас же ситуация другая: объект строился под люксовый бренд Raffles, и там уже нет сравнимого с прежней "Россией" количества номеров. Так что возврат к советскому неймингу немного непонятен, потому что явно люксовый формат с названием "Россия" как-то сочетаться, мне кажется, не очень будет.

Иностранных делегаций и вообще въездных туристов у нас точно не прибавится. И тогда непонятно, почему это "Россия"».

Не исключено, что управлять отелем в «Зарядье» все же будет иностранная компания, ведь за рубежом не теряют интереса к российскому рынку, отметила руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма компании Commonwealth Partnership Марина Смирнова:

«В частности, есть операторы из Объединенных Арабских Эмиратов, которые готовы выходить и, насколько мне известно, рассматривают уже проекты в Геленджике и других локациях. Только российскими брендами не удастся ограничиться, но, в принципе, название "Россия" ничуть не хуже Raffles. Есть примеры того же "Метрополя", который стал брендом для сети Azimut. Примерно в таком же ключе можно говорить о "Савое". Гостиницы под таким названием есть во многих странах».

В новом отеле планируется 156 номеров и 52 апартамента. Инвестиции в строительство Год Нисанов оценивал в $400 млн.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин