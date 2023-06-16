Строительство многофункциональной спортивной арены в Перми оценили в 17,1 млрд рублей

ООО «Пермь-Арена» получило разрешение на строительство многофункциональной спортивной арены мест в микрорайоне ДКЖ и приступило к процедуре выбора подрядчика. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития Пермского края, который является учредителем компании. По данным на сайте госзакупок, информация об аукционе на выполнение работ была размещена сегодня, 16 июня. Прием заявок продлится до 3 июля. Начальная цена контракта — 17,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд развития Пермского края Фото: Фонд развития Пермского края

Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо будет возвести арену общей площадью не менее 75 тыс. кв. м и вместимостью 10,5 тыс. человек. К работам необходимо приступить на следующий день после заключения договора. Всего на их выполнение отводится 40 месяцев, включая три месяца подготовительного периода.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что работы по строительству арены начнутся 10 июня. По данным «Ъ-Прикамье», они стартовали в указанные губернатором сроки — Фонд развития Пермского края (ФРПК) еще до объявления указанной закупки заключил с компанией договор подряда на выполнение подготовительных работ, которые можно было проводить до получения разрешения на строительство.

Напомним, строительство многофункциональной арены было включено в перечень приоритетных проектов, приуроченных к 300-летию Перми. По объект выделено три земельных участка на территории бывшего «Товарного двора» в Дзержинском районе общей площадью 57,3 тыс. кв. м. Проект реализуется на условиях концессии. Концессионером выступило ООО «Пермь-Арена», учрежденное ФРПК в июне прошлого года. Ранее сообщалось, что совокупные затраты на строительство арены могут составить 27,2 млрд руб.: около 17 млрд руб. закладывалось на капитальные расходы, остальное — операционные затраты, НДС по капитальным вложениям, банковские комиссии, процентные ставки и гарантии. В начале июня этого года компания «Пермь-Арена» подписала кредитный договор с АО «Банк ДОМ.РФ» на финансирование проекта. Банк выделит на его реализацию 18,6 млрд руб.