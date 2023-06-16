Митрохин отказался от участия в выборах мэра Москвы

Сергей Митрохин, рекомендованный к выдвижению в мэры Москвы региональным советом отделения партии «Яблоко», отказался от участия в выборах. Господин Митрохин считает, что его не допустят до участия в избирательной кампании из-за позиции по украинскому конфликту. Поэтому, несмотря на готовность участвовать в выборах столичного мэра, Сергей Митрохин заявил об отказе от выдвижения. После этого не выдвигать кандидата на выборы столичного мэра решила конференция московского отделения «Яблока».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Митрохин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Митрохин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Самое главное — это то, что сейчас происходит в Украине, и то, как партия это оценивает. Сбережение человеческих жизней — это самая высшая ценность и самая главная цель, которая должна нами ставиться»,— заявил господин Митрохин (цитата по сообщению пресс-службы партии).

Кандидат с такой позицией будет отсеян муниципальным фильтром, считает он. «Клоуном я работать не хочу»,— резюмировал политик. Для выдвижения необходимо собрать 110 подписей муниципальных депутатов, по словам Сергея Митрохина, которые приводит медиапроект Sota, он заручился согласием только четырех.

После отказа господина Митрохина конференция московского отделения «Яблока» решила не выдвигать кандидата на выборы столичного. За проголосовали 27 человек при кворуме в 33 делегата. «Выражаем ему (Сергею Митрохину.— “Ъ”) поддержку, соглашаясь с тем, что конференция не будет выдвигать кандидата в мэры ... на данном этапе»,— заявил глава московского отделения «Яблока» Сергей Иваненко (цитата по «Интерфаксу»).

Сергей Митрохин — депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета «Яблока», председатель партии в 2008–2015 годах. Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября 2023 года.

Об участии в них действующего градоначальника читайте в публикации «Ъ» «Мэр партии».

Мария Федотова