В Пекине прошла встреча Си Цзиньпина и Билла Гейтса

Сегодня, 16 июня, в Пекине прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина и миллиардера Билла Гейтса. Репортаж о встрече показал китайский государственный телеканал CCTV. На встрече Си Цзиньпин назвал господина Гейтса «первым американским другом, с которым он встретился с начала года», и выразил надежду на сотрудничество, которое принесет пользу и Китаю, и США.

«Я всегда говорил, что основа американо-китайских отношений — это наши народы. Я возлагаю надежды на американский народ,— заявил он.— В нынешней глобальной ситуации мы можем предпринимать разные действия, которые будут полезны нашим двум странам и народам, а также человечеству в целом». Господин Гейтс сказал, что он почитает за честь возможность такой встречи и что у них много важных тем для обсуждения. Позже господин Гейтс написал, что на встрече обсуждались такие темы, как состояние здравоохранения в мире, неравенство в этой сфере, изменение климата. Господин Гейтс уже неоднократно встречался с председателем КНР, последняя такая встреча прошла в 2019 году.

По мнению экспертов, встреча Си Цзиньпина и Билла Гейтса может свидетельствовать о возобновлении диалога между США и Китаем. Тем более что встреча прошла за несколько дней до визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена. Financial Times, в частности, пишет о «попытках стабилизации отношений и улучшения диалога в последние недели». За последние несколько месяцев в Китае побывали и встречались с местными высокопоставленными должностными лицами главы таких компаний, как Tesla, JPMorgan, Starbucks, Apple.

Яна Рождественская