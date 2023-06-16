В Конституционном суде появится новый судья

Президент Владимир Путин представил Совету федерации кандидатуру Владимира Сивицкого для назначения на должность судьи Конституционного суда (КС). Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета верхней палаты по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Сейчас господин Сивицкий возглавляет секретариат КС, где с перерывом в несколько лет работал с 1995 года, а также кафедру конституционного и административного права юридического факультета НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.

Это уже второй судья КС, представленный к назначению после многолетнего перерыва: до реформы Конституционного суда (в соответствии с поправками в Конституцию, внесенными в 2020 году, списочное число судей КС сократилось с 19 до 11) новых судей туда не назначали в течение более чем десяти лет. Год назад президент Путин наконец прервал затянувшуюся паузу, представив сенаторам кандидатуру доцента кафедры коммерческого права юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Андрея Бушева. После его утверждения в составе КС стало десять судей, а с приходом Владимира Сивицкого штат суда будет наконец полностью укомплектован.

Как сказано в сообщении Андрея Клишаса, комитет по конституционному законодательству обсудит кандидатуру нового судьи во вторник, 20 июня, а на следующий день решение по представленной президентом кандидатуре должен принять Совет федерации в целом на своем пленарном заседании.

Анастасия Корня