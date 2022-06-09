Законы прекрасны, узнали сенаторы

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Совет федерации 8 июня единогласно назначил судьей Конституционного суда (КС) доцента кафедры коммерческого права юридического факультета СПбГУ и бывшего судью ad hoc (по случаю) по «делу ЮКОСа» в ЕСПЧ Андрея Бушева. По символическому совпадению, в этот же день Совфед утвердил поправки, отменяющие исполнение постановлений ЕСПЧ, вступивших в силу после 15 марта. Обеспокоенность перспективой сохранения в России гарантий прав человека отразилась в вопросах сенаторов будущему судье, но господин Бушев и председатель КС Валерий Зорькин постарались ее развеять. Видимо, им это удалось: собственно законопроекты о «разводе» России со Страсбургом были приняты уже без вопросов и тоже единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Бушев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Андрей Бушев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Нового судью КС представил сенаторам полпред президента в Совете федерации Артур Муравьев. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что КС во главе с председателем единодушно поддерживают представленную кандидатуру, ведь господин Бушев для них не чужой, и во время рассмотрения «дела ЮКОСа» в ЕСПЧ отстаивал интересы России. Кроме того, он является специалистом по гражданскому и коммерческому праву, а именно таких людей сейчас не хватает Конституционному суду — почти половина поступающих туда сейчас дел связаны с цивилистикой, признался господин Зорькин.

А председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас поведал, что даже ознакомился с научными публикациями господина Бушева: «Уверяю, что в случае его назначения КС получит очень достойного человека». Однако его коллег явно волновали не вопросы коммерческого права. «Как вы оцениваете существующую систему защиты прав граждан в России и видите ли вы необходимость в том, чтобы дополнительно законодательно обеспечить эту сферу?» — поинтересовалась сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова. Она напомнила, что в очереди на принятие стоят законы о неисполнении решений ЕСПЧ. Будущий судья КС заверил ее, что очень высоко оценивает профессионализм людей, которые трудятся в ЕСПЧ, и ту роль, которую этот суд сыграл «и, возможно, в дальнейшем будет играть» в выработке подходов к фундаментальным положениям национального права. Но КС подхватил эту работу и дальше уже сам уверенно движется в направлении защиты прав человека, а в некоторых вопросах даже продвинулся дальше, чем ЕСПЧ. «На мой взгляд, что касается прав человека — те гарантии, которые предоставляются российской Конституцией, российским законодательством, они выше,— говорил господин Бушев.— Взять хотя бы пример защиты трудовых прав. Мне кажется, те процедуры, которые предусмотрены в Трудовом кодексе и других актах,— они значительно усиливают гарантии, предоставляемые работникам». Даже известное дело относительно предоставления отпуска военнослужащим по уходу за ребенком, ставшее камнем преткновения между КС и ЕСПЧ, по мнению новоиспеченного судьи, свидетельствует лишь о том, что в России матерям предоставляются более высокие гарантии. «На мой взгляд, законы в России прекрасны, они являются передовыми — дальше нужно применять их правильно»,— уверял сенаторов судья. «Не будучи юристом, до конца не понял»,— признался член Совфеда от Мордовии Сергей Кисляк. Он предположил, что раз Совет Европы — это больше не механизм, куда могут обращаться граждане России, то, может, стоит провести дополнительный обзор законодательства, который подстрахует россиян.

Европейская конвенция — не единственный источник международно-правовых соглашений, продолжил полемику господин Бушев. Статью 15 Конституции, которая провозглашает их главенство над национальными законами, никто не отменял. К тому же Конституция России прямо говорит, что права человека являются путеводной звездой и мерилом эффективности деятельности власти, добавил он.

Однако людей, имеющих двойное гражданство, уже называют предателями и умаляют их право на труд, спустила будущего судью с неба на землю сенатор от Тувы Людмила Нарусова. Она напомнила, что это сильно напоминает практики советских времен. «Я пока вашу обеспокоенность, может быть зря, не разделяю»,— осторожно ответил Андрей Бушев.

В свою очередь сенатор от Омской области Елена Мизулина выразила озабоченность по поводу расширения возможностей для контроля со стороны КС за правоприменительной практикой, которую предусматривает закон о неисполнении решений КС. «Если Конституционный суд станет арбитром по уголовным делам, то он фактически вторгается в сферу другой юрисдикции»,— беспокоилась госпожа Мизулина. Но тут у нее кончилось время, отведенное на вопрос, а дополнительных минут председательствующая Валентина Матвиенко ей не дала, и слова для ответа Андрею Бушеву — тоже, раздраженно заметив, что два юриста — это всегда три мнения. Голосовали, впрочем, за назначение нового судьи КС все единогласно. Господин Бушев принес присягу, и ему торжественно вручили постановление Совета федерации о назначении вместе с судейской мантией, упакованной в коробку. Закон о неисполнении решений ЕСПЧ в тот же день сенаторы приняли также единогласно, но уже без вопросов.

Скорее всего, на этом тема обновления КС пока исчерпана, считает доцент Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова. На деятельности суда это назначение не скажется, так как КС — орган коллегиальный, и даже проявить себя в написании особых мнений судья если и сможет, то узнаем мы об этом нескоро, а то и вообще не узнаем, ведь их публикация с недавнего времени запрещена, напоминает эксперт.

Анастасия Корня