Путин на ПМЭФ: с 1 января 2024 года МРОТ повысят на 18,5%

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России повысят на 18,5%. МРОТ составит 19 242 рубля. Об этом в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге 16 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Рязанова / «Коммерсантъ» Фото: Екатерина Рязанова / «Коммерсантъ»

По его словам, к 2030 году МРОТ вырастет в два раза. «Суммарное повышение МРОТ позитивно отразится на доходах 4,8 миллионов человек»,— добавил господин Путин.

Напомним, что в пятницу в петербургском «Экспофоруме» проходит пленарное заседание ПМЭФ-2023. На нем, помимо Владимира Путина, также выступит президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Отметим, что мероприятие началось ровно на час позже заявленного времени.

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