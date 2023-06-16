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Коммерсантъ FM
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В Башкирии после протестов жителей досрочно отозвана лицензия у золотодобывающей компании

«Приволжскнедра» досрочно отозвали у Евразийской золотопромышленной компании лицензию на геологическое изучение, включающее поиски и оценку запасов рудного золота на Байкаринско-Южно-Уваряжском участке в Баймакском районе Башкирии. Соответствующее решение было принято комиссией департамента, лицензия на право пользования недрами прекратит действовать с 15 ноября. Об этом сообщил во «ВКонтакте» вице-премьер Азамат Абдрахманов.

Евразийская горнопромышленная компания получила пятилетнюю лицензию на геологическое изучение недр в апреле 2022 года. Участок, на котором она планировала вести работы, практически полностью окружает деревню Ишмурзино, жители которой выступили против геологоразведки. Они опасались, что деятельность золотодобытчика приведет к деградации пастбищ и лишит население питьевой воды. 28 апреля в населенном пункте прошел согласованный с властями народный сход, на котором были «переизбраны» сельский глава и староста. В муниципалитете решения схода посчитали незаконными. После этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить законность золотодобычи в селе Ишмурзино.

В мае «Ъ» стало известно о том, что Евразийская горнопромышленная компания намерена отказаться от геологического изучения месторождения. По данным господина Абдрахманова, решение было принято золотодобытчиком «после продолжительных переговоров» с властями.

После событий в Ишмурзино народный сход прошел в селе Темясово. Поводом для него стало разрешение провести геологическое изучение Ирендыкского хребта для поиска запасов марганца. Местные власти разрешили организаторам провести публичное мероприятие в форме собрания. Однако участники проголосовали за то, чтобы оно прошло в форме схода. После этого полиция составила административный протокол по ч. 1. ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Баймакский районный суд привлек организатора схода Ильсура Ирназарова к штрафу в размере 10 тыс. руб.

Наталья Балыкова, Уфа

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