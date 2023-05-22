Сходный день

Экологические проблемы башкирского Зауралья стали поводом для второго за эту весну гражданского схода в Баймакском районе республики. Первый собрался в деревне Ишмурза в конце апреля и закончился «выборами» нового сельского главы и старосты. Второй прошел в селе Темясово. На этот раз участники схода решили обратиться к руководству страны с требованием запретить разработку недр без согласия людей, которые живут рядом с лицензионными участками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Попытка провести разведочные работы в районах Башкирии вызвала противостояние со стороны местных жителей

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Попытка провести разведочные работы в районах Башкирии вызвала противостояние со стороны местных жителей

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Поводом для схода в Темясово стали планы Приволжскнедр провести геологическое исследование Ирендыкского хребта. Работы выполняются по федеральному заданию, контракт заключен с екатеринбургской Уральской геологосъемочной экспедицией (УГСЭ). Местные жители, которые живут рядом с горой, выступили против. Участие в сходе, который был разрешен властями, приняли, по данным организаторов, около 7 тыс., а по данным «Башинформа» — около 1 тыс. человек.

Приехавший на мероприятие вице-премьер Башкирии Азамат Абдрахманов, министр природопользования и экологии Нияз Фазылов и руководитель Приволжскнедр Алексей Грицук убеждали жителей, что речь идет только об изучении недр, а не о добыче. Однако собравшиеся отказывались в это верить. В конце мероприятия участники решили направить обращение правительству России, в котором поставили вопрос о сохранении и защите земель Зауралья от недобросовестных недропользователей.

В зачитанном организаторами обращении говорилось, что разработку земель намерены вести компании, бенефициары которых находятся за рубежом, освоение участков идет с нарушением экологического законодательства и санитарных норм, а республиканское руководство не препятствует уничтожению сельхозземель и добыче открытым карьерным типом. По мнению участников схода, Ирендыкский хребет должен получить статус охраняемого природного парка с полным запретом геологоразведки.

11 мая глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по видеообращению участников схода в Темясово. «Золотодобывающие организации осуществляют свою деятельность с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства, что влечет уничтожение флоры и фауны»,— сообщила пресс-служба ведомства.

Конфликт между недропользователями и жителями Баймакского района обостряется уже не первый год. В 2021 году претензии у властей возникали к двум золотодобывающим компаниям — «Таналык» и «Графское». Они не рекультивировали участки, где вели добычу.

Прошлой весной аналогичная ситуация сложилась на территории Кусеевского сельсовета, где компания «Алтын юл» собиралась добывать золото. После протестов жителей Следственное управление СКР по Башкирии заинтересовалось законностью добычи полезных ископаемых.

28 апреля на сходе в деревне Ишмурза жители «переизбрали» сельского главу и старосту. В муниципалитете, правда, такую смену власти не признали. Поводом для схода в Ишмурзе также стала экопроблематика — там вести геологоразведку собиралась Евразийская горнопромышленная компания. Ситуацией также заинтересовались следователи СКР.

Как стало известно «Ъ-Уфа», Евразийская горнопромышленная компания уже изменила свои планы, направив письмо в Приволжскнедра о досрочном отзыве с 15 ноября лицензии на геологоразведку на участке в Баймакском и Зилаирском районе. Аналогичное решение приняло ООО «Бураган», решившее отказаться от лицензии на добычу рудного золота на месторождении Клят-Бураган в Баймакском районе.

На Ирендыке между тем планируют искать не золото, а марганец. На федеральном уровне стоит задача найти месторождения этого металла, исследования идут не только в Башкирии, но и в других регионах, сообщил «Ъ-Уфа» генеральный директор Уральской геологосъемочной экспедиции Алексей Зубков.

«Есть разные типы лицензий, и в данном случае речь не идет о добыче, а только о поиске. Результатом геологического изучения станет отчет»,— объясняет он.

До того как начать добычу полезных ископаемых, необходимо подтвердить запасы, а для этого необходим другой тип лицензии. Руководитель компании отмечает, что этой разницы в лицензиях местные жители не понимают, наоборот, им кто-то внушил, что на Ирендыкском хребте собираются вести добычу полезных ископаемых.

Требования жителей Башкирии искать марганец в Свердловской области или в Сибири ему кажутся дискриминационными: «Там что, другого качества люди, почему в Башкирии нельзя бурить, а в Новосибирске можно?» Он отмечает, что большинство мужчин — жителей Кусеево работают по вахтам в других регионах, где занимаются именно тем, что «нельзя» делать на их родине: бурят и копают.

Что касается решения схода, то оно вряд ли может повлиять на исполнение контракта со стороны компании, отмечает руководитель Уральской геологосъемочной экспедиции. Все зависит от заказчика — Приволжскнедр.

Наталья Балыкова