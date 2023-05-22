Две компании отказались от лицензий на разработку месторождений в Башкирии

ООО «Евразийская горнопромышленная компания» попросила Башнедра досрочно прекратить действие лицензии на геологическое изучение Байкаринско-Ю. Уваряжского участка, расположенного в Баймакском и Зилаирском районах.

Аналогичное решение приняли участники ООО «Бураган» — компания готова отказаться от лицензии на добычу рудного золота на месторождении Клят-Бураган.

Поводом для отказа от права разработки месторождений называются результаты работы республиканской межведомственной комиссии по предупреждению правонарушений в сфере недропользования.

Ранее тема разработки месторождений стала причиной массового недовольства со стороны местных жителей.

ООО «Евразийская горнопромышленная компания» зарегистрировано в июле 2017 года в Баймаке. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По данным Kartoteka.ru, владельцами компании являются Владимир Ваданян (30%), Олеся Коляда (29,5%), Александр Елховский (25,5%) и Алексей Мурахтин (15%). В 2022 году при нулевой выручке убыток компании составил 100 тыс. руб.

ООО «Бураган» зарегистрировано в декабре 2017 года в Уфе. Уставный капитал – 10 тыс. руб. Учредители — Николай Савеня (51%, через ООО «Уральская геотехнологическая компания») и Александр Бобров (49%).

Олег Вахитов