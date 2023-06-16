Суд освободил из-под ареста имущество «Челябметростроя»

Арбитражный суд Челябинской области снял арест с имущества АО «Челябметрострой», наложенный в качестве обеспечительной меры в рамках дела о банкротстве предприятия. Решение принято в связи с продажей имущества. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Обеспечительные меры были приняты в августе 2022 года. Конкурсный управляющий направил ходатайство о снятии ареста, обосновав это тем, что собрание кредиторов приняло решение о реализации принадлежащего должнику имущества. Требования удовлетворены в полном объеме.

Кроме того, в рамках дела о банкротстве «Челябметростроя» суд признал статус залогового кредитора за УФНС России по Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце мая конкурсный управляющий объявил торги по продаже имущественного комплекса АО «Челябметрострой» с начальной ценой 160 млн руб. В единый лот вошли земельный участок и производственные здания на улице Монтажников, станки и оборудование. Предприятие, которое до 2020 года занималось содержанием и обслуживанием недостроенного метро в Челябинске, было признано банкротом в январе этого года. На тот открытия конкурного производства в реестр были включены требования 16 кредиторов на общую сумму более 65 млн руб. Из них 18 млн – это долг перед УФНС. В начале июня суд включил в реестр более 22 млн руб. налоговой задолженности.

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