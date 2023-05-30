«Челябметрострою» назначили цену

В Челябинске на продажу выставили предприятие-банкрот, которое долго занималось содержанием недостроенного метрополитена, — акционерное общество «Челябметрострой». Начальная цена имущественного комплекса составляет 160 млн руб. Единый лот включает земельный участок и производственные здания на улице Монтажников, станки и оборудование. Кроме того, на торги выставлена дебиторская задолженность предприятия в сумме 31,5 млн руб. На сегодня в реестр требований кредиторов включены долги «Челябметростроя» в размере более 65 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство челябинского метро приостановили в 2000 году, еще 20 лет «Челябметрострой» занимался его содержанием и обслуживанием

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Строительство челябинского метро приостановили в 2000 году, еще 20 лет «Челябметрострой» занимался его содержанием и обслуживанием

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Объявлены торги по продаже имущественного комплекса обанкротившегося АО «Челябметрострой». Начальная цена предприятия составляет 160 млн руб. Информация об этом опубликована на Федресурсе.

Имущественный комплекс расположен на улице Монтажников в Металлургическом районе Челябинска. В единый лот включены объекты недвижимости и инфраструктуры: земельный участок площадью 10 тыс. кв. м, здания электроремонтного цеха и мастерской, склады, гараж, трансформаторная подстанция, подводящий газопровод и встроенная газовая котельная. Согласно отчету оценщика имущества должника, общая стоимость недвижимости составляет почти 64 млн руб. Также комплекс включает 593 единицы движимого имущества: станки, сооружения, оборудование, транспортные средства. Их общая стоимость — 89,5 млн руб. Кроме того, единый лот включает более 1,3 тыс. единиц товарно-материальных ценностей, оцененных в 5,8 млн руб.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются до 4 июля. Торги назначены на 5 июля. Шаг аукциона составит 5% от начальной цены. Участники должны внести задаток в размере 5%.

Кроме продажи предприятия как имущественного комплекса, конкурсный управляющий «Челябметростроя» выставил на торги права требования дебиторской задолженности предприятия к пяти физическим лицам на общую сумму 31,5 млн руб. Начальная цена соответствует размеру задолженности. Заявки принимаются до 9 октября. Каждые семь дней цена лотов будет снижаться на 5%.

АО «Челябметрострой» до 2020 года являлось основным подрядчиком, занимавшимся содержанием и обслуживанием метрополитена в Челябинске, активное строительство которого фактически приостановилось в 2000 году. До 2014 года предприятие принадлежало администрации регионального центра и правительству области. Затем перешло московской компании «Ингеоком», а затем ООО «Инвестиционная транспортно-строительная компания» (ИТСК, Москва). В ноябре 2021 года собственник продал акции «Челябметростроя» московскому ООО «Калк-М».

С 2020 года контракты на содержание челябинского метрополитена получала екатеринбургская компания «Спецподземстрой», а финансовое состояние «Челябметростроя» значительно ухудшилось. В июне 2022 года Арбитражный суд Челябинской области ввел в отношении предприятия наблюдение по заявлениям бывших работников из-за долгов по заработной плате более 550 тыс. руб., а также экс-директора компании Дениса Агеева, предъявившего долг 8 млн руб. В январе этого года суд открыл в отношении «Челябметростроя» конкурсное производство. На тот момент в реестр были включены требования 16 кредиторов на общую сумму более 65 млн руб. Сейчас суд рассматривает еще ряд заявлений. Самые крупные требования должнику предъявило управление Федеральной налоговой службы России по Челябинской области — более 22 млн руб. Ранее в реестр суд включил долги по налогам на 18 млн руб.

Младший партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» адвокат Денис Крауялис отмечает, что одной из основных целей банкротства является наиболее полное удовлетворение требований кредиторов, чему способствует продажа имущества единым комплексом по наиболее высокой цене. «Из практики, сначала пытаются продать все целиком, если покупатель не находится, только потом разбивают на лоты, сначала крупные. Если желающие приобрести имущество не находятся, лоты дробят все больше и больше»,— отмечает юрист.

В 2022 году в Челябинске возобновили строительство метро, но проект переработали в метротрамвай. Под землей планируется пустить как минимум две линии скоростного электротранспорта, которые будут интегрированы в трамвайную сеть. Подрядчик строительства линии «Север — Юг» — АО «Моспроект-3». Стоимость контракта — 49,5 млрд руб. Завершить строительство этой линии планируется до конца 2025 года. Общий объем инвестиций в метротрамвай составляет почти 73 млрд руб.

Юлия Гарипова