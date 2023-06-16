Путин: российские производители подали более 90 тыс. заявок на регистрацию брендов

Президент Владимир Путин заявил, что российские производители подали более 90 тыс. заявок на регистрацию торговых знаков в 2022 году. Господин Путин также заявил, что Москва не закрывает двери для иностранных компаний, если те захотят вернуться на российский рынок.

«Кроме одежды и обуви это в основном программное обеспечение, бытовая химия, парфюмерия, косметика и так далее… В ходе общения с представителями отечественных деловых кругов все чаще звучит просьба не пускать блуждающие иностранные компании назад»,— сообщил президент РФ в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он отметил, что особенности поведения иностранных производителей будут учтены.

26 мая Владимир Путин говорил, что малые и средние отечественные компании активно осваивают ниши на внутреннем рынке, которые освободились после ухода западных брендов. Об этом он сообщил на встрече с «Деловой Россией».

Мария Федотова