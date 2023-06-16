«Сибирское стекло» построит содовый завод на Алтае в 2025 году

Новосибирское предприятие «Сибстекло» (входит в «РАТМ Холдинг») инвестирует 1,2 млрд руб. в строительство завода по производству соды в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко. Предприятие будет построено в Михайловском районе. Сырье будет добываться из озера Танатар. «Компания планирует использовать соду для производства стиральных порошков и других чистящих средств»,– сказал губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Запуск предприятия планируется через два с половиной года, сейчас идет проектирование.

В прошлом году «РАТМ холдинг» сообщал, что мощность производства кальцинированной соды составит 60 тыс. тонн соды в год. Ранее «РАТМ холдинг» не исключал возможности реализовать проект строительства производства соды в Новосибирской области.

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Оксана Павлова