«Мираторг» расширит завод по производству кормов в Курской области за 3,2 млрд рублей

Агропромышленный холдинг «Мираторг» планирует модернизировать предприятие по производству кормов для животных в Пристенском районе Курской области за 3,2 млрд руб. Соглашение об этом представители компании подписали с правительством региона в ходе Петербургского международного экономического форума.

Сейчас холдинг выпускает 46 тыс. т сухих и влажных кормов в год премиум- и «суперпремиум-класса», а также ветеринарную линейку и корма для аквакультуры. Модернизация предусматривает увеличение мощности по производству влажных кормов с 13 до 36 тыс. т в год. Для этого необходимо реконструировать здание и инженерные системы, а также закупить оборудование, рассказали в «Мираторге». Завершение проекта запланировано в первом квартале 2024 года.

По словам президента компании Виктора Линника, существующая линия по производству влажных кормов задействована на 100%. Расширение должно создать 86 рабочих мест.

Подробнее о развитии предприятия — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин