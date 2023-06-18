Квартиры заселились с регионов

На смену периодам снижения и стагнации средних ставок аренды жилья пришел сдержанный рост. Но заметен он пока лишь на региональных рынках, где наблюдается увеличение спроса. В Москве и Санкт-Петербурге стоимость аренды жилья и активность потенциальных арендаторов остаются стабильными, хотя поддержку рынку обеспечивает частичное возвращение из-за рубежа соотечественников. Консультанты рассчитывают на оживление и рост цен в преддверии высокого осеннего сезона, но динамика, вероятно, останется сдержанной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в июне составила 21,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 32,3 тыс. руб. За месяц показатели увеличились на 3% и 4% соответственно. Такие данные приводит руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов, обращая внимание на то, что рост отмечается после продолжительного периода стагнации и во многом обеспечен динамикой в региональных центрах. В «Этажах» среднюю стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 крупнейших городах оценивают в 21,1 тыс. руб. в месяц, к маю показатель вырос на 0,5%. В сегменте двухкомнатных квартир произошло снижение на 1,4%, до 25,7 тыс. руб. в месяц.

Наиболее выраженная динамика заметна в Перми и Волгограде, где средняя стоимость «однушек» по подсчетам «ЦИАН.Аналитики» выросла за месяц на 8%, до 18 тыс. руб. и 16,3 тыс. руб. в месяц соответственно. 6% составил месячный прирос в Краснодаре (до 22,8 тыс. руб. в месяц), Нижнем Новгороде (до 20,7 тыс. руб.) и Челябинске (до 16,8 тыс. руб.). В «Этажах» заметили рост на 1% в Казани, до 22,3 тыс. руб. В Воронеже, по оценкам компании, однокомнатные квартиры, напротив, подешевели на 0,2%, до 19,6 тыс. руб. в месяц. В «ЦИАН.Аналитике» также заметили снижение на 1% среднего показателя по Уфе, до 18,1 тыс. руб. в месяц. Аналогичная динамика в Санкт-Петербурге, до 26,7 тыс. руб. в месяц.

В Москве средняя стоимость аренды однокомнатных квартир, по данным «ЦИАН.Аналитики», сейчас составляет 42,9 тыс. руб. в месяц. За месяц значение на поменялось. В сегменте двухкомнатного жилья произошел рост на 1%, до 72,9 тыс. руб. в месяц. Заместитель директора Управления аренды квартир компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова говорит, что в массовом сегменте спрос на арендное жилье невысокий и находится на стандартном уровне для июня. С рынка, по ее словам, активно вымываются наиболее бюджетные варианты, в то время как потенциальные арендаторы комфортных квартир рассчитывают на дисконты.

Средний размер скидки на рынке, по словам госпожи Поляковой, составляет 5–10%, но треть наймодателей вовсе не готова рассматривать возможность снижения цены.

Спрос в сегменте высокобюджетного жилья руководитель направления аренды Apple Real Estate Владимир Родионов называет высоким, отмечая, что позитивную динамику этому сегменте обеспечивает возвращение соотечественников.

В целом по рынку, по словам Алексея Попова, количество просмотров объявлений за последние четыре недели на 12% превысило показатель за предшествующий аналогичный период. «Динамика выбивается из сезонных трендов: обычно в начале июня мы видим околонулевую динамику активности арендаторов»,— замечает он. Число доступных предложений за месяц, по подсчетам эксперта, сократилось на 11%, до 38,5 тыс. лотов. «Это связано с оживлением продаж как вторичного жилья, так и новостроек: собственники, сдававшие жилье на фоне общей неопределенности, стали выходить на сделки»,— рассуждает господин Попов.

Директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова считает, что спрос превышает уровень прошлого года на 10–15%. «Рынок постепенно готовится к началу активного сезона, уже сейчас мы отмечаем растущий спрос со стороны студентов, начинающих подбирать варианты жилья»,— говорит она.

Одновременно выбывание предложения, по ее наблюдениям, компенсируется продолжающимся выходом на рынок инвестиционных квартир, компенсирующих выбытие предложения.

Алексей Попов считает, что при текущей конъюнктуре рынка динамика средних арендных ставок во многом будет определяться не столько поведением собственников, сколько вымыванием из экспозиции лотов с невысокими ценами. Ольга Павлинова сомневается, что в краткосрочной перспективе стоит рассчитывать на снижение показателей, прогнозируя их постепенный рост за счет приближения периода сезонной активности. Эксперт не исключает, что до сентября-октября средние ставки вырастут на 5–7%, прогнозируя также конкуренцию за объекты в востребованных локациях. Хотя в Москве, по словам Оксаны Поляковой, рынок летом традиционно малоактивен: существенной динамики цен эксперт не ждет. В высокобюджетном сегменте, по прогнозам господина Родионова, стоимость жилья будет стагнировать и лишь после этого может перейти к росту. «В перспективе этого года можно ждать повышения точно не более 5–7% и только на особо ликвидные лоты»,— констатирует он.

Александра Мерцалова