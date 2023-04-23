Арендаторы заглядывают в квартиры

На рынке долгосрочной аренды впервые в нынешнем году наметился позитивный тренд: средние ставки на крупнейших региональных рынках за месяц немного выросли. Но эта динамика пока обошла стороной Москву и Санкт-Петербург, где недвижимость продолжает дешеветь. Аналитики отмечают сезонное оживление спроса, совпавшее с сокращением экспозиции: длительное снижение ставок стимулировало многих собственников продать арендные квартиры. Эксперты не исключают сдержанного роста цен и в дальнейшем, но динамика едва ли окажется выраженной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в апреле составила 21,1 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 30,8 тыс. руб. За месяц эти показатели увеличились на 0,4% и 2% соответственно, свидетельствуют расчеты «ЦИАН.Аналитики». Эксперты отмечают, что положительная динамика показателей в нынешнем году зафиксирована впервые, но в разрезе городов ставки демонстрировали высокую волатильность. В «Этажах» среднюю стоимость «однушек» в 16 городах-миллионниках оценивают в 21 тыс. руб. в месяц, «двушек» — в 25,7 тыс. За месяц значения выросли на 0,14% и 0,7% соответственно.

Наиболее выраженный рост цен на долгосрочную аренду за последний месяц, согласно подсчетам «ЦИАН.Аналитики», произошел в Воронеже. Средняя стоимость однокомнатных квартир в городе выросла на 6%, до 15,9 тыс. руб. в месяц. В Самаре ставка увеличилась на 4%, до 18,4 тыс. руб. В «Этажах» отмечают рост средней стоимости «однушек» в Омске на 2,8%, до 16,3 тыс. руб. в месяц. Одновременно в Екатеринбурге квартиры относительно марта, по данным аналитиков, подешевели на 2,4%, до 23,9 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге однокомнатное жилье, по данным «ЦИАН.Аналитики», подешевело на 1,9%, до 26,3 тыс. руб. в месяц.

В Москве, согласно подсчетам «ЦИАН.Аналитики», средняя стоимость аренды однокомнатных квартир сейчас составляет 42,3 тыс. руб. в месяц, относительно марта значение сократилось на 1,9%. Двухкомнатные за тот же период подорожали на 0,7%, до 71,5 тыс. руб. в месяц. Самая высокая средняя стоимость «однушек», по словам заместителя директора управления аренды квартир компании «Инком—Недвижимость» Оксаны Поляковой, сохраняется в ЦАО — 56 тыс. руб. в месяц, дешевле всего в ВАО — 33,7 тыс. руб. Эксперт отмечает на рынке небольшое сезонное оживление, хотя объем предложения, по ее словам, по-прежнему в три раза выше спроса. Как следствие, собственники готовы идти на уступки потенциальным арендаторам.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов констатирует, что за месяц количество просмотров объявлений о долгосрочной аренде на 18 крупнейших региональных рынках выросло на 10%. Это совпало с оживлением на рынках вторичного жилья и новостроек, замечает он.

Рост спроса на аренду совпал с сокращением активного предложения: за месяц число объявлений сократилось на 13%, до 47 тыс. Этот показатель господин Попов называет минимальным за последние полгода.

Директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова связывает сокращение экспозиции, в частности, с тем, что некоторые собственники сейчас выставили квартиры на продажу на фоне негативной конъюнктуры последних месяцев на рынке аренды. Но ценовая динамика напрямую зависит от баланса спроса и предложения, напоминает эксперт. Сейчас оставшиеся на рынке собственники, по ее мнению, видят восстановление спроса и становятся более сдержанными в вопросе снижения ставок. Активность потенциальных арендаторов, по ее словам, сейчас на 5–10% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Оксана Полякова не видит предпосылок для существенных колебаний на рынке аренды массового жилья: «Впереди лето — время отпусков, когда интерес к долгосрочной аренде обычно снижается».

Существенных колебаний цен эксперт также не ждет, обращая внимание на то, что снижать средние значения собственники не готовы на фоне общего подорожания. Хотя Алексей Попов не исключает и сдержанного роста ставок, который станет логичным продолжением длительного цикла снижения. Ольга Павлинова предполагает, что увеличение показателей может наметиться в середине лета, в преддверии приближения делового сезона.

Александра Мерцалова