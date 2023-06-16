ПМЭФ-2023: Магистраль М-7 будет построена с финансовым участием ВТБ

Санкт-Петербург заключил с ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» соглашение о намерениях по строительству магистрали непрерывного движения от Арсенальной набережной до Выборгского шоссе с мостом через Неву. Документ подписали на полях Петербургского международного экономического форума в пятницу, 16 июня.

«Большой, непростой, сложный проект, с мостовым переходом через Неву, но я уверен, что мы справимся», сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Этот проект обсуждается к реализации с 1966 года. В более короткие сроки точно уложимся, я думаю»,— пошутил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин на церемонии подписания. В свою очередь, вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко отметил, что «подписано соглашение о намерениях строительства трассы М-7, которое заложено в материалах Генерального плана еще с 1966 года».

«Трассировка закреплена, это было и в 2005 году утверждено в составе Генерального плана развития Санкт-Петербурга. Сегодня включено в материалы Генплана с прогнозным сроком реализации 2040 и с нормативным прогнозом до 2050 года. Трассировка была последние 60 лет, держалась в материалах генерального планирования, она практически сориентирована по полосе отвода Октябрьской железной дороги Выборгского направления. Технические решения еще пока не имеют никакой проработки детальной. Обоснование инвестиций позволит сделать предварительный вывод о наиболее оптимальном технико-технологическом решении», – сказал вице-губернатор, уточнив, что разработка обоснования займет год-полтора. После этого будет разработано техническое задание и проект со стоимостными показателями, затем будет разработана и согласована финансово-экономическая модель и подписано соглашение о строительстве. Сроки реализации будут известны после завершения проектирования.

Вячеслав Калашников

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