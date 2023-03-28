Alibaba разделится на шесть частей и подготовится к их IPO

Китайская Alibaba Group планирует разделить свой бизнес на шесть частей, каждая из которых будет готовиться к проведению первичного размещения акций, «когда настанет подходящий момент». Такие данные приводит агентство Bloomberg со ссылкой на полученное им заявление генерального директора Alibaba Дэниела Чжана. Это самая масштабная реорганизация бизнеса Alibaba с момента ее появления более 20 лет назад.

В числе шести бизнес-групп, на которые планирует разделиться Alibaba, будут Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Commerce Group, Local Services Group, Cainiao Smart Logistics Group, Global Digital Commerce Group and Digital Media и Entertainment Group. У каждого из подразделений будет свой собственный генеральный директор и совет директоров. Дэниел Чжан останется председателем совета директоров и генеральным директором Alibaba Group, у которой сохранится холдинговая модель управления. Кроме того, господин Чжан будет возглавлять подразделение Cloud Intelligence Group.

Каждое подразделение получит возможность привлекать средства от сторонних компаний и проводить IPO. Исключение составляет только подразделение Taobao Tmall Commerce Group, которое отвечает за торговый бизнес Alibaba в Китае, оно останется в 100-процентной собственности Alibaba Group. Цель реорганизации, по словам господина Чжана, в том, чтобы сделать Alibaba Group более гибкой, сократить время принятия решений и реагирования. По мнению экономического эксперта брокерской компании Equiti Capital Стюарта Коула, «Alibaba уже давно хотела сделать эти шаги, но, похоже, ожидала подходящей возможности». Как он заявил агентству Reuters, эта реорганизация «действительно добавит элемент гибкости и адаптируемости компании, которая сейчас такой тяжеловес». Акции Alibaba на бирже в Гонконге падают на фоне новостей на 1,17%. За последний месяц они потеряли более 8%.

Алена Миклашевская